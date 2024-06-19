警方今年首5月檢逾7800張港幣偽鈔　陳浩濂：偽鈔比率處於低水平 (16:51)

經民聯梁美芬提出書面質詢，稱據報近月出現多款面額500元的偽鈔，關注政府預防及打擊策略。陳浩濂說，警方於2023年檢獲10191張港幣偽鈔，兩年間共約7成的偽鈔是由警方於執法行動中檢獲，其餘則是由銀行及零售業在日常業務中檢獲後轉交警方處理，大部分檢獲的港幣偽鈔質量低劣且沒有防偽特徵，部分印有「練功券」字樣，與真鈔有明顯分別。

陳浩濂稱，政府一向高度重視打擊涉及偽鈔罪行的工作，會透過持續監察香港及其他地區的偽鈔趨勢，及與各地中央銀行及執法機構保持密切聯繫，確保能夠適時作出相應措施，而金管局、警方和發鈔銀行三方亦就打擊偽鈔犯罪活動保持緊密溝通。針對近日所檢獲的500元及1000元偽鈔有上升趨勢，陳浩濂指出，警方已於今年2月及4月在發放「辨鈔四式」及相關宣傳短片，教育市民如何辨別假鈔，金管局亦會適時引進新科技，提高港元鈔票的防偽水平。