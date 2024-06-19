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休班男警涉三狎女童　辯方結案質疑事主捏造證供不可信賴 (16:17)

休班男警涉3年前在紀律部隊宿舍摸13歲女童的胸部，被控3項非禮罪，案件今（19日）於九龍城裁判法院結案陳辭。辯方表示，無意侮辱女童X，但X為了自圓其說而捏造證供，疑遭非禮後沒有反抗及即時投訴，法庭不能依賴X的證言定罪。案件押後至7月15日裁決，被告續准保釋。

被告U.K.B.（現27歲）被控於2019年12月某日、2020年7月某日及8月某日，在秀茂坪紀律部隊宿舍某單位非禮女童X。控方案情指，被告和X為同住親戚，被告涉嫌用手指篤X的臀部和摸X胸部。

辯方大律師吳伯乾在結案陳辭表示，X在盤問之下，無法說出其中兩項非禮罪的發生日期，證供可信性薄弱。辯方稱，法庭裁決要基於清晰的時間和日子，惟X對於事發日子的記憶模糊，法庭無法穩妥信納X的說法屬實；若依賴X的證供定罪，將非常危險。

辯方提及，「客戶指示係唔可以侮辱X」，但X供稱每次在半夢半醒、玩遊戲時遭被告非禮，或者有不明原因，令X產生奇怪的想法和精神情况，故在審訊中捏造證供。辯方又指，X遇事後沒有即時投訴，表現甚為奇怪，「以細路女的角度，唔應該咁樣處理」。

控方回應指，X確實在盤問下對控罪日子有動搖，但X承認不記得日期，仍是誠實可靠的證人。暫委裁判官陳曉明聽畢雙方陳辭，將案押後至7月15日裁決。

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