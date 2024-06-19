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女工困沙井身亡　法醫稱死者硫化氫中毒及胸肺受損 (16:03)

小蠔灣污水處理廠3年前有外判女工在回流井昏迷不治，死因庭今續（19日）研訊。消防員供稱，落井時發現事主浸於水中，靠近抽水泵位置，當時已無呼吸脈搏。解剖遺體的法醫在事主的血液中驗出硫化氫，其數量與硫化氫中毒死亡的個案相符。法醫推斷事主當時因接觸高濃度的硫化氫而暈倒，雖不清楚其跌倒落井的原因，但她的右後背撞落井底，浸在水中時仍有呼吸，因而肺部有積水，相信在硫化氫中毒、胸肺受損及溺斃的累積效應下，導致事主死亡。

事主王喜梅（終年46歲），於2021年11月18日在小蠔灣污水處理廠負責更換喉管工程，同日被發現倒臥井內，後被實證死亡。

案發時駐守於望后石消防局的消防員黃寬亮指，他在當日下午4時20分接到個案通報，並於數分鐘後趕到現場，已見有第一批到場的消防在拯救傷者，他隨即佩戴安全裝備，在20分鐘後落井救人。

黃在井中發現一名女士浸在污水中，水深半米至一米，她面部向下、背向天，缺乏左前臂，位置靠近抽水泵；他亦留意到抽水泵會突然「郁一郁」，遂叫地面主管關掉水泵。黃續指，他在水面為該女士檢查生命跡象，發現她已無呼吸脈搏，後用胸帶把她吊回地面。

救護隊目李子康隨後一直為事主作心外壓，前往醫院的途中亦有在救護車上檢查心電圖。惟心跳一直維持「一條線」。北大嶼山醫院急症室副顧問醫生李裕安稱，事主被送到醫院時，身體數處有擦傷、瞳孔擴張，身上有泥濘及嘔吐物，搶救後於下午5時58分證實死亡。

法醫林百通在2021年11月24日檢驗王喜梅屍體，發現胸腔右邊第6至10節前肋骨骨折，左上臂有創傷性截肢，截肢切口處大致傾斜、平衡，推斷由相對薄及鋒利的水泵葉片造成。林指，後來有左手殘肢送到化驗室，化驗結果顯示與王的DNA高度吻合，而其餘部分的左手臂則至今仍未尋獲。

解剖結果顯示，王喜梅的血液中含有毒氣體硫化氫。硫化氫可溶於水中，而當污水及沉積物流動時，硫化氫可以釋於空氣之中，若濃度高可令人立即暈倒。林指，雖然現場作的毒氣測試結果沒有異常，但可能因吹風機運作，而未能測出。林續指，王喜梅的肺部有缺傷及血胸，推斷可能是其背部撞向地下，構成死因之一。

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