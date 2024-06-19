屠龍小隊案　警員否認曾罵被告「曱甴」及逼飲消毒酒精 (15:38)

時任「O記」警員劉俊髜供稱，於2019年12月8日清晨到灣仔展鴻大廈單位，在其中一間房發現被告張銘裕與另一人，就張涉10月20日在尖沙嘴干犯非法集結罪拘捕他，張在警誡下說「我咩都唔知」。被告劉佩凝的大律師馬維騉指10月20日事件不涉槍械，質疑警方以較輕微罪行拘捕被告，令他「講嘢」、披露更多詳情，劉俊髜否認。

代表張銘裕的辯方大律師姚本成盤問下，劉指到場時單位已經開門，張銘裕「踎」在床邊，劉忘記同房被告嚴文謙確實位置。對於劉稱從張銘裕搜出兩部iPhone，姚指其中一部iPhone不屬張，劉不同意。姚指出，張的房內實情並無兩件避彈衣，劉說不清楚。姚又問，屠龍隊長黃振強身處的鄰房是否嘈吵、發出「乒鈴嘭唥」聲音，劉表示沒留意。

同日到該單位的警員黃沛堯作供稱，他隨其他隊伍破門後入屋，他負責找嚴文謙和檢取證物，包括一部華碩電話和兩件黑色避彈衣。控方在庭上傳遞避彈衣讓證人和陪審員檢視，法官觀察其中一件避彈衣內的板子似乎是金屬物料，黃說好像是搪瓷。至於另一件避彈衣夾層內有一塊板和一塊發泡膠，黃確認多於一層物料可提高防護能力。

嚴文謙的大律師梁鴻谷指出，有警員在房內用手撳住及肘按嚴文謙，問嚴其他人去了哪裡，當嚴說不知道，警員打嚴軀幹和腹部。黃沛堯表示不同意。審訊明（20日）續。