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職安健法例「加辣」後違例個案僅罰5萬　孫玉菡：由法庭決定刑罰　日後檢視 (15:34)

政府於去年4月修例提高職安健罪行的罰則，截至今年5月31日，勞工處就8宗致命工業意外提出111項檢控，其中一宗個案已完成法庭聆訊，兩名非建造業工業經營東主被分別罰款5萬元。有立法會議員質疑判罰過輕，勞工及福利局長孫玉菡回應指，每個個案最終是否判罰或罰款多少由法庭決定，如果當局與律政司商討後認為有需要會提出上訴。他又說，修訂後的法例只實施1年多的時間，個案數量仍然很少，當局會於法例實施兩年後檢視個案判罰情况，再向立法會交代。

勞聯林振昇提出口頭質詢，問及由去年修例至今，當局有否就被定罪個案的判罰提出覆核或上訴，又認為罪成個案僅被罰款5萬元，擔心法例狐假虎威；勞工界議員周小松認為該宗案件明顯輕判，但當局亦無上訴，質疑如何證明當局有信心打擊職安相關罪案。

孫玉菡表示，當局與律政司商討後，認為法庭就該宗個案的判決並無原則上犯錯、判罰金額無明顯不足，並無有力理據提出上訴，故最終無提出覆核或上訴申請。他續指，就每宗個案向法庭呈交檢控要求時，都已清楚解釋已修訂法例，顯示出社會認為涉及工業意外的罰款應大幅增加，惟最終判罰多少是由法庭決定。

工聯會吳秋北亦認為罰則很輕，關注當局會否就工業意外作相關調查研究，以更針對性制定措施及法例。孫玉菡表示，會從每宗工業意外中仔細汲取教訓，之後或會發出職安警示或更新守則，又強調會通過多管齊下的方法，包括增加罰則、教育、培訓、巡查及科技應用等組合辦法，改善工業安全。

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