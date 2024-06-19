職安健法例「加辣」後違例個案僅罰5萬　孫玉菡：由法庭決定刑罰　日後檢視 (15:34)

勞聯林振昇提出口頭質詢，問及由去年修例至今，當局有否就被定罪個案的判罰提出覆核或上訴，又認為罪成個案僅被罰款5萬元，擔心法例狐假虎威；勞工界議員周小松認為該宗案件明顯輕判，但當局亦無上訴，質疑如何證明當局有信心打擊職安相關罪案。

孫玉菡表示，當局與律政司商討後，認為法庭就該宗個案的判決並無原則上犯錯、判罰金額無明顯不足，並無有力理據提出上訴，故最終無提出覆核或上訴申請。他續指，就每宗個案向法庭呈交檢控要求時，都已清楚解釋已修訂法例，顯示出社會認為涉及工業意外的罰款應大幅增加，惟最終判罰多少是由法庭決定。

工聯會吳秋北亦認為罰則很輕，關注當局會否就工業意外作相關調查研究，以更針對性制定措施及法例。孫玉菡表示，會從每宗工業意外中仔細汲取教訓，之後或會發出職安警示或更新守則，又強調會通過多管齊下的方法，包括增加罰則、教育、培訓、巡查及科技應用等組合辦法，改善工業安全。