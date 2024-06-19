曾咀擬建焚化爐每日處理垃圾量增50%　料石鼓洲焚化爐明年啟用 (15:22)

全港首個位於石鼓洲的現代化焚化爐I.PARK1，目前正在石鼓洲旁的人工島上興建，目標在2025年內投入運作。環保署今早安排傳媒登島拍攝施工進展，環保署助理署長（廢物基建）雷學良表示，所有預製鍋爐燃燒機電組件及煙道氣體潔淨系統組件已由珠海運抵人工島，填海工程、海堤及防波堤的建造工程亦已大致完成。他又指，即使I.PARK1完成工程後，仍要進行營運測試，以確保垃圾處理量最多可達每日3000公噸。

雷學良指，政府對減廢回收力度不變，目標於2035年達到「零廢堆填」，對廢物估算要小心處理，政府亦會探討與大灣區合作，打造無廢灣區。

至於I.PARK2，雷學良指由於近年外國技術進步，曾咀選址可以興建容量更大的焚化發電設施，故建議每日處理量由原先4000公噸增至6000公噸，興建時間亦可縮短兩年，至於落成時間仍維持在2030年代初，視乎招標時間而定。