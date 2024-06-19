警方接獲的士投訴數字連升四年　去年57宗檢控全數定罪 (15:30)

運輸及物流局在書面回覆立法會議員陳沛良時指，警方接獲的投訴個案包括濫收車費、拒載或拒往指定地點、兜路，以及涉及的士咪表的違例事項。警方去年接獲的整體投訴個案共9584宗，較前年5673宗升約68.9%，同時較2019年的4167宗增逾1.2倍，至於疫情期間的2020至2022年，警方分別接獲2420宗、3949宗以及5673宗。所有投訴中以的士司機行為無禮不檢、兜攬乘客、駕駛行為不當等「其他投訴」佔最多，佔整體投訴個案約一半，去年有5995宗屬「其他投訴」，前年則有3843宗。

運輸及物流局稱，警方也一直密切監察及跟進有關的士司機涉嫌違法的投訴。如市民懷疑司機涉嫌拒載、濫收車資等違法行為，可記下司機姓名、車牌、時間、地點等資料，然後向警方舉報，若有足夠證據，警方必定會採取執法行動，並補充指投訴人可能同時向不同部門或機構提交投訴，因此警務處和運輸署的投訴個案或會重疉。

警務處亦在過去5年檢控與的士司機相關的22項罪行，包括濫收車費、拒載等，當中並無包括不小心駕駛、超速駕駛等不當駕駛行為。全部檢控均成功定罪，由2019年至去年的檢控數字分別為76宗、14宗、7宗、13宗及57宗，雖然去年檢控數字較疫情前少，但較2020年至2022年增加。