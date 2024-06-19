梁文廣倡定期按區域公布公屋輪候時間　戴尚誠：數字波動大或誤導申請者 (13:51)

戴尚誠說，房屋署每月公布各分區不同家庭人數的最新公屋編配進度，更能協助申請者估算「上樓」所需時間。他以離島區為例，每年獲編配入住離島區的個案只有數十宗，若用作計算全年平均輪候時間，會有較大波動。他又舉例指，市民取籌等候飲茶，知道現正叫號的數字，就可大概知道輪候時間，而過去3個月等入座的平均輪候時間，參考價值則較小。

民建聯陳恒鑌關注會否推出改善措施，例如重整公屋分布區域，協助申請者更易獲編排心儀地區的公屋。戴尚誠說，以往曾經設有較多可選擇區域，但輪候時間會較長，稱由14個公屋分布區域縮減至4個區域後，輪候時間長於7年的個案數字大幅下降。他亦指出，當局由2023年9月開始推出優化措施，會在編配公屋單位時，加入考慮申請者原來居住地區，增加其入住同區域公屋的機會，目前申請者獲編配鄰近地區的比率升1成，接受率亦相應提升。

民建聯陳勇關注如何加快編配公屋過程，建議當局可考慮一次向申請者提供3個公屋選項。戴尚誠回應指，若一次提供3個選擇，就要等該申請者選好，才可將另外兩個單位提供予其他申請者選擇，結果會延長其他申請人的輪候時間，未必是最快或最適合的做法。