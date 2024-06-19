中環海濱擬建港鐵通風樓惹議員質疑　甯漢豪指仍夠空間舉辦活動 (13:10)

甯漢豪表示，機場鐵路連接香港站現有東涌線和機場快線軌道，因此機場鐵路調頭隧道延展段工程必須在香港站以東沿沿龍和道興建，而且因應通風和消防需求，亦必須設置通風樓暨緊急通道，並稱當局已與運物局、港鐵保持聯繫，檢視不同工程方向，以減低對活動造成的影響，包括縮減通風樓暨緊急通道佔地面積、高度和位置，減少隧道工程所需地面工地面積，至於擬定明年起施工，可讓活動機構考慮使用屆時已啟用的啟德體育園。她又指，政府早已在興建機場鐵路項目時向地鐵（現為港鐵）提供財務資助。

多位議員質疑是否必須在中環海濱活動空間設置通風樓。經民聯龍漢標關注，工程是否受當年撥款限制而必須在中環海濱活動空間興建。運輸及物流局副局長廖振新強調，當局已與港鐵改善方案，將通風樓高度由18米降至13米，建築物面積和地面工地面積亦已減少，承諾會繼續研究方案，並已要求港鐵設計通風樓時配合中環海濱活動空間氛圍，同時會確保日常活動不受影響。

民建聯陳學鋒則建議，可否將通風樓「瞓低」或在地底下興建，同時關注工程方案時間表。廖振新形容有關提議不太實際，稱通風樓顧名思義是接駁地下隧道再經地面通風，並承諾盡快考慮如何改善工程規劃。經民聯梁美芬則批評工程提出30多年後，仍堅持在同一位置興建，質疑當局可否另覓位置。廖振新再次承諾會減低設施對活動的影響。