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無申報下建議採購親屬供應商涉款逾3000萬　電訊盈科附屬公司男經理認罪候判 (12:28)

電訊盈科附屬公司男前經理被指隱瞞母親擔任一間供應商股東，他向公司提議使用該供應商，令公司發出逾3039萬港元採購單，供應商最終無履行合約提供任何服務。前經理今（19日）於高院承認欺詐罪，法官關注被告2017年首次被捕，2018年獲警方無條件釋放，2022年始被起訴，是否涉及檢控延誤。案件押後至明天（20日）求情。

案情指，男被告張倬敏（現45歲）於2014年擔任電訊盈科附屬公司PCCW Services Limited（PSL）經理，為公司網絡支援提供意見。被告的岳母同年成立高雲長安有限公司，被告母親為唯一股東。

事發於2016年，高雲長安向PSL提交供應商登記表。被告向上司建議聘用高雲長安，以提供網路項目牌照和支援服務。被告聲稱高雲長安是授權分銷商，上司遂同意採用高雲長安為供應商。從2016年1月至2017年3月，PSL向高雲長安發出29張採購單，總額3039萬港元。PSL向高雲長安支付逾867萬港元及98萬美元，即共逾1639萬港元。

被告案發時無披露家人和高雲長安的關係，實際上高雲長安不是涉事項目的授權分銷商。至2017年4月，PSL發現香港電訊附屬公司的資源，用作提供高雲長安的服務。內部調查揭發高雲長安無按採購單提供服務，其中6張報價單疑由被告草擬。被告被捕後，身上搜出高雲長安的銀行提款卡。

根據紀錄，PSL向高雲長安付款後，共逾342萬港元匯入被告母親的帳戶，其中300萬港元再轉入被告持有的帳戶，另有140萬港元轉入被告妻子的帳戶。2018年6月，被告及其妻子、母親等遵從高院命令，將涉案逾1600萬港元歸還予PSL。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 欺詐

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