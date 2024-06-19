男子認以刀挾持女兒　判囚15個月 (12:24)

報稱無業的被告N.Y.C.（50歲）被指於2023年4月30日，在秀茂坪順利邨利康樓某單位干犯4罪。

辯方求情指，被告案發時受思覺失調影響，懷疑妻子與同事發展婚外情，案發後被告曾入住小欖精神病治療中心，妻兒並搬離單位，被告重犯機會低，望法庭判處醫院令。辯方又指子女無受傷，現時已原諒父親。暫委法官香淑嫻回應醫院令不足以反映嚴重性，被告涉違反誠信。

法官考慮案件嚴重性和報告後，認為即時監禁是唯一合適選項，被告用刀威嚇兒女，更把刀架在女兒頸上約7分鐘，對他們而言必定是個可怕的經歷，尤其女兒當時僅11歲。法官續指，所幸子女沒有受傷，但女兒現時聽到鑰匙和敲門聲仍感到恐懼，擔心被告回家。法庭同時考慮到被告案發時的病况、獲妻女原諒和認罪而給予減刑，4罪部分刑期同期執行，共囚15個月。