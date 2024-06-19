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蔡天鳳碎屍案︳死者前夫鄺港智認盜值逾600萬元金飾後潛逃　囚42個月 (11:22)

28歲模特兒、譚仔創辦人媳婦蔡天鳳遭殺害碎屍，其前夫鄺港智在另一宗2015年的盜竊案棄保潛逃，涉及6項盜竊罪及一項「沒有按照法庭的指定歸押」罪。他今日（19日）在區域法院承認7罪，案情顯示鄺港智訛稱從事內地黃金投資生意，誘使多名受害人購入共逾623萬元的金飾後盜去金飾。法官指被告在處心積慮下犯案，惟考慮他認罪及已向受害人悉數賠償，判處他監禁42個月。

被告鄺港智(28歲，無業)涉於2013年5月12日至2015年1月14日，分別在油麻地花園街濠江麻雀娛樂外、上海街永盛大廈外、紅磡都會海逸酒店，以及佐敦白加士街66號地下偷取共39條項鏈、32條手鏈、6個吊墜、13條金條和102顆金粒等，均屬於另外7人的財產。至於鄺港智及死者前大伯鄺港傑、前家翁鄺球被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪一案，則交付高院審理。

案情顯示，28歲無業被告鄺港智涉於2013年5月至2015年1月期間，從網上討論區或社交媒體認識6名事主，他訛稱從事內地黃金投資生意，游說事主透過他轉售黃金可獲得最高10%利潤，最終6名事主答應投資，更有人不惜向親友及銀行借貸投資。及後被告以相同手法盜去各事主錢財，在事主購入金飾後，被告訛稱要見老闆或將金飾兌換成現金，著事主將金飾連收據交給他。惟被告收到金飾後失去蹤影。涉案金飾價值逾620萬元。

2015年2月，警方拘捕被告。及後被告潛逃，在逃逾7年半後，至去年2月在新界一碼頭被警方截停，被搜出68萬元現金、5隻名貴手錶、一條「勞斯萊斯」車匙、兩條「凌志」車匙、其兄長的護照及內地駕照等。

法官判刑時引述辯方求情，指案發時被告的父親退休，母親因經營服裝店失敗而宣告破產，被告需肩負其兄留學美國的費用，在巨大生活壓力下用不法手段「賺快錢」。2015年，被告受地產公司招聘而回內地發展，從事地產代理及經營食肆，並想將賺得報酬用於賠償事主，至2019年被告委託律師向事主歸還款項。法官另提到，被告育有一子一女，其前妻被人殺害。

法官續指，辯方稱被告認罪及作出賠償是有力求情因素。法官認同可予減刑，但指被告在犯案期間一直在尋找合適的受害對象，被告並非一時衝動才犯案，而是經過思量，依計行事，處心積慮下游說事主答應投資。考慮以上因素後判處被告入獄42個月。

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