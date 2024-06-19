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謝展寰稱目前因價格難廣泛應用氫能　將鼓勵特定行業使用 (11:06)

政府前日發表《香港氫能發展策略》，為將來廣泛應用氫能作準備。環境及生態局長謝展寰表示，目前離廣泛應用氫能仍有距離，最大挑戰是氫能價格貴，相信短期內未必可以大規模使用，但長遠而言傳統燃料將會慢慢淘汰，而在巴士、洗街車、港鐵輕軌、地盤、貨櫃碼頭等試驗氫能，有助當局就不同情况制定標準，當局亦會審視哪些行業使用氫能較符合成本效益，並鼓勵他們使用。

對於會否在家居應用氫能，謝展寰今日（19日）在港台節目《千禧年代》稱，目前使用的煤氣並非用煤製造，大部分為天然氣製造，當中一半屬氫氣，認為本港具有優勢，已有管道可供應氫氣，若日後在家居應用，較大可能是抽出氫氣再注入燃料電池發電，不過要視乎市場有否合適產品，例如市面已有大型發電機可供地盤試行，如將有小型發電機應用在家居或商業樓宇，相信亦可試驗。

環境及生態局預計在明年上半年向立法會提出修例，為規管氫氣生產、儲存、運送、供應及使用提供法律基礎。謝展寰說，現時《氣體安全條例》只涵蓋石油、煤氣和天然氣，並未包括氫，因此要修例，並指跨部門小組已參考內地、日本、韓國、歐盟等地就氫能制定暫行標準，當局會從中選取適合本港的作為法定標準，亦已諮詢業界。他又指，過往有氫能意外深入民心，讓市民認為氫能較危險，例如上世紀初「興登堡號」飛船空難等，強調如有安全標準而按指引處理，氫能與其他氣油燃料一樣安全。

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