MIRROR塌舞台後規管 康文署澄清：不會在未正式諮詢下推舞台工作守則 (00:07)

康文署回覆本報查詢，交代去年9月7日與體演文出界立法會議員霍啟剛、演藝業界舉行會議後，由業界自行選派4名代表與署方開會，一起合作商討制定舞台工作守則。其後在去年10月、11月及今年1月與業界代表開會。署方形容，由於4名代表是由業界選派，相信他們有足夠的代表性和會適時向業界匯報開會進度，及向署方反映業界的關注和意見。

康文署表示，經過多輪諮詢及溝通後，採納了業界代表的大部份意見和建議，包括因應舞台場地表演和香港體育館舉辦演唱會的環境和裝置不同，採用不同處理方法。

康文署在今年5月製作了舞台工作守則草擬本，邀約業界開會介紹草擬本的內容和聆聽業界的意見，惟因應業界要求多些時間研究草擬本內容，會議一再順延，現時仍待業界回覆落實會面時間，以共同製作一份既可加強舞台搭建安全，又符合業界實際運作需要的工作守則。

康文署表示，署方一直持開放態度與業界溝通，聆聽業界意見，期望可制定一份既可保障舞台搭建安全又符合業界實際運作需要的工作守則，目的加強確保舞台工作者和表演者安全，批評社會上一些失實的傳言毫無事實根據，目的在引起業界不安、製造矛盾。