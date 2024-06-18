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警方拘2人涉設置假虛擬貨幣兌換店詐騙　偵破36宗詐騙案涉7100萬元 (21:19)

警方過去一周拘捕39人，涉嫌借出或賣出戶口助詐騙集團洗黑錢，另有兩人涉嫌設置虛假的虛擬貨幣交易商舖，聲稱可用優惠價兌換虛擬貨幣為現金，騙取事主的虛擬貨幣後逃之夭夭。

油尖警區刑事部高級督察關智聰表示，近年詐騙、洗黑錢案件有上升趨勢，警方過去8日於港九新界多區拘捕共34男5女，介乎17至63歲，分別報稱售貨員、裝修工人、貨車司機、無業等等，涉「以欺騙手段獲得財產」、「盜竊」及「洗黑錢」等罪。大部分被捕人為傀儡戶口持有人，受詐騙集團以金錢利誘賣出或借出銀行戶口，用作收取詐騙案款項。其中大部分人已獲准保釋候查。

今次行動，油尖警區共偵破36宗案件，包括8宗網上購物騙案、8宗網上求職騙案、6宗電話騙案、4宗網上投資騙案及10宗其他類型案件。受害人年齡介乎18至71歲，損失金額高達7100萬元。

關智聰續指，其中一案與虛擬貨幣詐騙有關。今年5月14日至29日，油尖警區收到6宗報案，指有人透過社交媒體刊登廣告，表示可以優惠匯率兌換虛擬貨幣，事主信以為真，按指示到尖沙嘴區一地舖進行交易，而詐騙集團就會預先到該地址佈置，包括張貼海報、擺放數錢機、驗鈔機、假銀紙等，僞裝成虛擬資產貨幣兌換商，博取事主信任。當事主按指示將虛擬貨幣轉到騙徒的錢包，騙徒便會以各種藉口離開上址，一去不返。6案事主合共損失124萬元。警方經過深入調查及情報分析，最終以「串謀詐騙」罪名拘捕一男一女，分別22歲及24歲。兩人涉嫌在現場接待事主以及預先到上址佈置。警方會繼續追查涉案人士，包括商舖租用人、電子錢包擁有人等等。

警方呼籲，若要買賣或兌換虛擬貨幣，應選擇信譽良好的商舖，如有懷疑應致電18222查詢，並提醒市民切勿借出或賣出個人銀行戶口。

相關字詞﹕詐騙 洗黑錢

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