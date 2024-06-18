俊思集團網絡遭入侵 逾5.4萬會員及員工資料或外泄 (19:09)

俊思集團總裁黃若詩在電郵中表示，集團今年5月16日發現遭第三方未經授權進入公司網絡，期間部份會員的個人資料，包括姓名、電子郵件地址、電話號碼、出生月份、性別和國籍，很大可能在未經授權的情況下被獲取。據集團所知，目前沒有證據顯示任何資料被濫用。

俊思集團發現事件後已立即採取措施，以確保系統安全及防止第三方進一步攻擊，並聘請專業的網絡安全公司，對事件展開全面調查。集團已就事件通報私隱專員公署和警務處。集團就事件造成的不便致歉，建議會員在此期間需格外小心，防止身份詐騙的風險，包括注意任何可疑來電、短訊或電子郵件；網絡釣魚或其他可能的詐騙等。

私隱專員公署表示，於5月31日收到俊思集團的資料外洩事故通報，初步顯示可能超過 5.4萬名會員及員工受影響，所涉及的個人資料可能包括姓名、電郵地址、電話號碼、護照號碼、出生日期、性別、國籍及相片等。公署已建議相關機構盡快通知受影響人士，並已根據既定程序就事件展開調查。

私隱專員公署就有關事件未有接獲投訴或查詢。