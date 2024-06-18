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女警長涉偷USB及書券上訴得直撤銷定罪　官指原審武斷 (18:51)

時任女警長涉於上水圍大埔區少年警訊會所內，偷去兩支同袍記憶棒及會員的28張書券，裁定3項盜竊罪成，判囚8個月。警長不服定罪上訴，高院法官今（18日）頒判辭指，原審裁判官處理證供的方法「有問題」，足以推翻原審定罪，裁定警長上訴得直，下令撤銷定罪和擱置判刑。

被告陳惠嫻（現48歲）曾任大埔區少年警訊聯絡主任，原審裁判官陳炳宙裁定她3項盜竊罪成。她早前自辯稱，少年警訊名譽會長譚見強曾吩咐她派書券予小朋友，她亦認為記憶棒是活動紀念品。上訴方爭議，原審對她作出不利推論，定罪太武斷。

暫委法官郭啟安表示，被告曾在涉事少年警訊會所工作，任何一名合理的人不可能相信，她以為能在閉路電視監察下擅取物品，並瞞天過海；在一般情況下，她無可能會冒著前途盡毁、失去工作的風險，從事必然被揭發的偷竊行為。對於原審裁判官推論，被告或忘記會所安裝閉路電視，郭官強調她是資深警員，如她有意偷去物品，更會小心留意環境，避免一舉一動被拍攝。

郭官提到，原審裁判官未曾分析控方案情，卻先行考慮辯方案情，裁定不信納被告和譚見強的供辭，偏離一般先考慮控方證人的做法。郭官稱，此舉給予「顛倒舉證責任」的觀感，難免令人感覺先入為主，對被告不公平。郭官形容，原審曾表明舉證責任在於控方，卻未解釋為何偏離指引行事，是「口惠而實不至」。

郭官認為，不能排除被告在譚見強要求下協助派書券，且認為記憶棒是可拿走的紀念品。郭官稱，原審裁判官處理被告和辯方證人供辭的方法「有問題」，導致原審和上訴聆訊對證據的看法不同，裁定被告上訴得直。

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