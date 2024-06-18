理大「家長車」案　17人被判囚20至70個月 (18:21)

現年介乎21至44歲的17名被告為何英傑、林斌、伍偉楠、冼宏俊、林施雅、梁卓鋒、陳俊鋒、麥韜、利文熙、張頌熙、梁穎欣、陳鎮洋、劉淑華、黃琪峰、林鑫濤、卓琬宜和黎靖言。控方案情指，何、張、冼、陳鎮洋和林施雅為4輛「家長車」的司機或同行人士，餘12人則為逃離理大的示威者，並登上該些「家長車」，但被警車截停。陳鎮洋因超速駛避警方，另涉危駕罪。

法官王詩麗判刑指，2019年11月理大外火光重重，猶如戰場，暴動者胡作非為、目無法紀，暴力行為令人憤慨及震驚，案中涉暴動罪的12人參與該場極具殺傷力的暴動。辯方以被告努力更生作為求情理據，但王官指各人明知有被捕風險仍以身試法，進入理大，故非輕判理由；何、張、冼、陳鎮洋和林施雅駕車接載其餘被告，王官認為接載者的罪責相起登車者更為嚴重。

王官考慮眾被告為案中司法程序等候數年、過去有向家人付出及參與義工服務，均可獲減刑4個月，黃因案發時年輕可再獲減刑10個月，最終判何、張、冼和林施雅監禁20個月，陳鎮洋因另涉危駕罪被判囚24個月；林斌、陳俊鋒、麥及利承認暴動罪，同被判囚44個月；餘下8人同涉意圖妨礙司法公正及暴動罪，被判囚60至70個月不等。