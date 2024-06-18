張秀賢出席聆訊反對破產呈請　冀法庭助計算欠款總額 (17:38)

破產呈請人為曾任考評局通識教育科科目委員會主席，以及香港通識教育教師聯會主席的賴得鐘。被呈請破產者為張秀賢，他今首次出席破產聆訊，庭後與賴揮手並稱「我無嘢同你講」，解釋揮手只是「打個招呼。」

甫開庭時，張秀賢表明反對破產令，聆案官就案件涉及他欠下本金、利息和訟費，問他爭議事項。張起初稱他想知道「最尾要俾幾多錢」，指對於金額沒有爭議，又自言「希望可以償還呢個欠債」，冀法庭為他計算訟費等及作出命令。

在聆案官追問下，張表示他爭議呈請書無提及他已償還兩萬元，要求法庭給予時間讓他和賴取得共識。賴一方反對押後案件，強調張入稟區院的文件已考慮兩萬元還款，指張在2020年起向賴借錢，2022年才償還部分款項，反映他無意圖還錢。聆案官遂把案件交由處理破產的法官裁定。

聆案官原本打算押後案件至6月24日，惟張問可否押後多一周，稱下周會前往新加坡。聆案官指再接下來的周一是公眾假期，再問張是否已買機票，張回應稱「定咗」公事上要開會，聆案官終押後案件至7月8日。