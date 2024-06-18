明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

張秀賢出席聆訊反對破產呈請　冀法庭助計算欠款總額 (17:38)

中大學生會前會長、前元朗區議員張秀賢被指在政圈向多人借錢不還，已退休的通識科教師賴得鐘早前追討張還款16萬元不果，入稟高院申請張破產。破產呈請聆訊今午（18日）舉行，張秀賢在庭上反對破產，他明言不爭議欠款，但冀法庭為他計算金額。聆案官梁文亮稱因應雙方存有爭議，唯有將案件「升級」交由專責破產案件的法官裁定，押後至7月8日處理。

破產呈請人為曾任考評局通識教育科科目委員會主席，以及香港通識教育教師聯會主席的賴得鐘。被呈請破產者為張秀賢，他今首次出席破產聆訊，庭後與賴揮手並稱「我無嘢同你講」，解釋揮手只是「打個招呼。」

甫開庭時，張秀賢表明反對破產令，聆案官就案件涉及他欠下本金、利息和訟費，問他爭議事項。張起初稱他想知道「最尾要俾幾多錢」，指對於金額沒有爭議，又自言「希望可以償還呢個欠債」，冀法庭為他計算訟費等及作出命令。

在聆案官追問下，張表示他爭議呈請書無提及他已償還兩萬元，要求法庭給予時間讓他和賴取得共識。賴一方反對押後案件，強調張入稟區院的文件已考慮兩萬元還款，指張在2020年起向賴借錢，2022年才償還部分款項，反映他無意圖還錢。聆案官遂把案件交由處理破產的法官裁定。

聆案官原本打算押後案件至6月24日，惟張問可否押後多一周，稱下周會前往新加坡。聆案官指再接下來的周一是公眾假期，再問張是否已買機票，張回應稱「定咗」公事上要開會，聆案官終押後案件至7月8日。

相關字詞﹕編輯推介 張秀賢 法庭

上 / 下一篇新聞