海關粉嶺檢值1.4億液態冰毒拘兩男 (17:33)

海關毐品調查科高級監督黃浩然表示，今年5月海關經調查及分析，鎖定粉嶺坪輋一個流動倉庫，懷疑有人利用上址收藏懷疑冰毒及煉毒工具，於是同月29日突擊檢查貨倉，搜獲60箱辣椒醬，發現720樽辣椒醬包裝均完好無缺，惟部分「辣椒醬」的顏色與密度不一，經檢查得悉264樽辣椒醬對冰毒呈陽性。另外，關員亦於倉庫內發現大批製毒工具及化學品，遂展開監控行動，發現有海外毒販到港，聯同本地不法分子，打算移走倉庫內的毒品及工具至其他工廈，企圖設立大型工場，其後將兩人拘捕。

毒品調查第二組指揮官郭俊雅表示，該批辣椒醬品牌不常見，而假冒辣椒醬顏色與真貨有明顯分別，他指假冒辣椒醬為琥珀色，與魚露相近；另外真貨每樽重量一樣，但假冒品重量不一。行動中，海關檢獲一個帳幕、兩部抽風機、4部電磁爐、手套及煮食用具、7個大型垃圾桶，以及14包共重350公斤氫氧化鈉、28公升丙酮及10公升鹽酸，相信上述物品可助毒販設立一個專業且大型的煉毒工場。郭俊雅指，煉毒過程或使用到相關化學品，而該化學品具腐蝕性及易燃性，檢獲數量亦超出法例訂明工業儲存的豁免量，如處理不當，有機會構成火災及爆炸。

海關指，倉庫自3月被租用，位置偏僻、設備簡陋，沒有安全設備及通風設施，外圍以鐵皮搭建，地面有積水，相信上址是一個中轉儲存站，將該批毒品及工具「過冷河」，至時機成熟再將物品轉移到市區工廈。據悉，被捕本地男子報稱為待應，與另一名被捕人均是販毒集團委派的代表，相信他們各自負責部分工序，而涉事倉庫約2000至3000呎。

海關相信，大量化學品由專門供應商供應，呼籲業界如發現有可疑人購買大量相關化學品，可與海關聯絡；又指製毒過程會釋出刺鼻氣味，如感懷疑，宜即時舉報。