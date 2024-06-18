舊智能身分證明年起失效　入境處指逾18萬人未換證　料大部分身在海外 (15:58)

入境處指，保安局長將於本周五刊憲，分兩階段宣布身分證失效，其中1970年或之後出生者的舊智能身分證將於2025年5月12日失效；1969年或之前出生者的舊智能身分證則將於2025年10月12日失效。

入境事務處副處長戴志源表示，目前換證率已達90%，屬宜布舊證無效的適合時間。保安局將於本周五（21日）刊憲，並於本月26日提交立法會作「先訂立，後審議」程序。戴相信未換證的約18.2萬人大多身在海外，料他們因在境外工作、升學，或因疫情影響而未返港。至於該批未換證者是否已經移民，處方指未能掌握。

戴志源又指，舊身分證失效不代表失去永久居留權，換證安排適用於永久及非永久居民，又指未換證者出入境自由不受影響，但若港人以舊身分證入境，入境時會被收走舊證，處方會指示有關人士在30日內申請新身分證，違令者最高可罰2.5萬元及監禁。

處方解釋，決定失效日期時考慮人事登記處的處理能力，以及未換證者的人口結構，估計18.2萬未換證者中，1970年或之後出生者佔約11萬人，約7萬人則屬1969年或之前出生者。處方同時考慮4間人事登記處延長服務時間安排將在年底結束，故認為舊身分證明年失效的時間適合。