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女工困沙井身亡　渠務署職員認開啓離心機釋有毒氣體　忘巡查要求被官斥 (15:00)

5名渠務署外判工人於小蠔灣污水處理廠工作時，疑吸入有毒氣體，昏迷於回流井內，一名女工不治，死因庭今（18日）續研訊。渠務署職員供稱，離心機排出的污水會釋出有毒氣體，當在案發現場聽到離心機運作聲，他隨即趕到離心樓關閉機器。另有職員確認，當日有浸大學生到廠取脫水污泥樣本，遂開啓離心機；他同意有工程時需要鎖機，但又指不是「硬性規定」，若喉管關閉，即使開機亦不會有污水入井。

事主王喜梅（終年46歲），於2021年11月18日在小蠔灣污水處理廠負責更換喉管工程，同日被發現倒臥於井內死亡。

渠務署一級監工胡海鋒供指，案發當日上午9時半接到事主丈夫李金華電話稱已到場，但他不清楚工人有否到控制室登記，亦不清楚他們何時開工，只指示下屬陳偉樂到場查看，其後忙於處理自己工作，沒有再向陳了解情况。研訊主任詢問若涉案密閉空間屬於中度風險程度，渠務署是否最少需巡查兩次；胡表示自己忘記了，「要睇返張list」，死因裁判官周至偉怒斥「你事發之後冇再睇返？呢啲唔係日常工作嚟嘅咩？」

胡憶述他到達回流井時「望過一眼」井內情況，看到有人倒臥，但不清楚是誰以及倒臥的人數。胡當時亦聽到離心機運作的聲音，趕往離心樓後看到離心機被開啓，便馬上喚操作員關機。於控制室工作的渠務署二級監工李悦斌指，他當日工作至3時半，離開前無人要求開離心機，亦沒有外判工人登記。李稱，一般而言監工會主動告知當日的工程，而在事發後翌日，他在陳偉樂通知下修改控制室流水簿，寫上「樂通知有工程，回流井」。

渠務署助理電器督察鍾智偉供稱，當日下午2時50分，有4位浸大學生到場取樣本，而離心機處理後方可取得脫水污泥，他遂於3時半到離心樓，指示離心機操作員朱偉文開機。朱則通知控制室，取得同意後開機，過了30至45分鐘後胡海鋒到場關機，朱才知道「出事」。

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