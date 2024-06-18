政府指林希聖和陳兆焯仍可操作正生會帳戶　譴責正生會新董事會包庇在逃者 (13:05)

保安局解釋指，正生會董事會聲稱正生書院因經濟困難而停運，然而董事會改組後首次會議立刻通過議案，拒絕追討早前被林希聖和陳兆焯轉移到外地、以正生書院名義所籌得的超過半億元款項。當局與董事會會面時，正生會再次拒絕追討有關款項，「清楚可以看到董事會並無任何意欲幫助正生書院師生，並且有包庇潛逃者之嫌。」

當局又指，被通緝的林希聖和陳兆焯仍然擔任正生會轄下「基督教正生書院有限公司」及／或「正生基金有限公司」的董事，更可操作正生會及轄下公司的銀行帳戶，不符董事會與兩人無關係的說法。而且正生會現任董事會四月中就任近兩個月以來，從沒有提出具體方案解決正生書院面對的問題，亦未能表現出承擔和有能力管理正生書院，而且發表不盡不實的聲明，企圖誤導公眾。