槍械專家證人稱不確定屠龍小隊案3支手槍屬原裝或組裝　認首次見P80手槍 (12:55)

綜合控方開案陳辭和從犯證人供辭，吳智鴻曾將一支手槍交給屠龍小隊的被告李家田，吳的同伙彭軍壕另把一支手槍藏在摩星嶺，警方其後在吳和摩星嶺搜出各一把手槍，以及在拘捕槍手蘇緯軒時檢獲一把手槍。

隸屬警方軍械法證科的李啟輝出庭作供稱，涉案3支手槍上均寫有「P80」字樣應是型號，而警方搜得子彈為9乘19毫米口徑，可供手槍使用。代表被告張銘裕的辯方大律師姚本成問及，手槍是否同一個生產商。李表示無法說明，但根據槍身寫住「Made in USA」和網上公開資料，相信手槍在美國製造，他又稱不知道誰人可以買到槍支元件。

庭上早前播放李家田與警方錄影會面，李家田稱曾以一個綠色斜孭袋載過手槍。對於警方在斜孭袋未能檢驗出彈屑，李啟輝指，如果把發射過子彈的手槍放入袋中，袋子未必會有彈屑，槍支預先包妥再放進袋的話可能驗不到彈屑。法官追問，若開過的槍支直接觸及袋子是否一定遺留殘骸？李啟輝稱這個情况驗出彈屑的機會很大，但抽樣範圍沒有彈屑，或袋子經過清洗亦可導致檢驗不到彈屑。

被告李家田的辯方大律師何正謙盤問下，李啟輝表示檢驗該綠色袋時無印象涉及另一個袋。何大律師續指，所以綠色袋有可能無裝過槍支？李啟輝回答「有呢個可能」。