明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

槍械專家證人稱不確定屠龍小隊案3支手槍屬原裝或組裝　認首次見P80手槍 (12:55)

「屠龍小隊」和無名組織涉策劃2019年用槍及炸彈殺警，案件今（18日）在高院第36天審訊。控方傳召槍械專家證人李啟輝，就無名組織的吳智鴻及槍手蘇緯軒搜出手槍作供，他指涉案3支手槍槍身上均寫有「P80」字樣。從犯證人蘇緯軒昨日供稱，涉案手槍為分成組件由美國運抵香港，故毋須審批。不過，李啟輝今供稱「講唔到」手槍是原裝槍抑或組裝槍，他又說印象中是第一次見P80手槍。

綜合控方開案陳辭和從犯證人供辭，吳智鴻曾將一支手槍交給屠龍小隊的被告李家田，吳的同伙彭軍壕另把一支手槍藏在摩星嶺，警方其後在吳和摩星嶺搜出各一把手槍，以及在拘捕槍手蘇緯軒時檢獲一把手槍。

隸屬警方軍械法證科的李啟輝出庭作供稱，涉案3支手槍上均寫有「P80」字樣應是型號，而警方搜得子彈為9乘19毫米口徑，可供手槍使用。代表被告張銘裕的辯方大律師姚本成問及，手槍是否同一個生產商。李表示無法說明，但根據槍身寫住「Made in USA」和網上公開資料，相信手槍在美國製造，他又稱不知道誰人可以買到槍支元件。

庭上早前播放李家田與警方錄影會面，李家田稱曾以一個綠色斜孭袋載過手槍。對於警方在斜孭袋未能檢驗出彈屑，李啟輝指，如果把發射過子彈的手槍放入袋中，袋子未必會有彈屑，槍支預先包妥再放進袋的話可能驗不到彈屑。法官追問，若開過的槍支直接觸及袋子是否一定遺留殘骸？李啟輝稱這個情况驗出彈屑的機會很大，但抽樣範圍沒有彈屑，或袋子經過清洗亦可導致檢驗不到彈屑。

被告李家田的辯方大律師何正謙盤問下，李啟輝表示檢驗該綠色袋時無印象涉及另一個袋。何大律師續指，所以綠色袋有可能無裝過槍支？李啟輝回答「有呢個可能」。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 屠龍小隊

上 / 下一篇新聞