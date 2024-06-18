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「世界競爭力年報」香港全球第五　經濟表現改善　政府效率評分降 (12:29)

國際管理學院（IMD）發表今件「世界競爭力年報」，香港今年排名上升兩位至全球第五位，當中四項競爭力因素中，「政府效率」排名則屬5年來最低；「經濟表現」排名雖然大幅上升，但仍屬四項因素中表現最差。政府發言人表示，年報繼續肯定香港為全球最具競爭力的經濟體之一，在中央的堅實支持下，香港經濟自疫情後持續恢復，有關工作取得廣泛認同。

年報有四項主要競爭力因素，分別為「經濟表現」（Economic Performance）、「政府效率」（Government Efficiency）、「營商效率」（Business Efficiency）及「基礎建設」（Infrastructure）。香港在「營商效率」和「基礎建設」的排名明顯上升，分別由去年第11位重返第7位，以及由第13位升至第9位；「政府效率」排名則屬5年來最低，同時較去年跌一名至第3名。「經濟表現」雖然排名由去年第36名大幅上升至第11名，但仍在5年來一直屬四項因素中排名最低。

年報解釋指，「政府效率」排名下跌很大程度是因為「公共財政」、「體制框架」和「社會框架」方面排名下跌所致。本港在「公共財政」和「體制框架」均降1名，分別排第9和第12名，「社會框架」則跌2名至第30名。

至於子因素方面，香港在「國際貿易」和「商業法規」排名全球第一，在「稅務政策」、「國際投資」、「基本基礎設施」、「金融」以及「教育」亦位列全球前五名。而「技術基礎設施」則下跌3名至第8。

政府發言人發聲明表示，該年報在綜合客觀數據以及商界意見等因素後，繼續肯定香港為全球最具競爭力的經濟體之一，稱在中央的堅實支持下，香港經濟自疫情後持續恢復，特區政府推出多項措施堅定市場信心，亦通過舉辦盛事活動帶動旅遊、促進消費，鞏固經濟復蘇勢頭；同時亦大力吸引世界各地的企業、資金和人才來港，積極推進金融、創科、貿易等優勢範疇的建設，擁抱綠色轉型和數字經濟發展，加快形成新質生產力，推動經濟中長期的高質量發展。形容工作正在穩步推進，取得良好進展，並獲廣泛認同。

年報當中有，全球競爭力前10名依次為新加坡、瑞士、丹麥、愛爾蘭、香港、瑞典、阿聯酋、台灣、荷蘭、挪威；美國排名第12、中國內地則排第14名。

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