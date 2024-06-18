房屋主任偽造家訪紀錄罪成囚七個月　准保釋候上訴 (12:11)

被告李碧琪(現年52歲)現已離職。辯方今進一步求情表示被告被定罪後失去工作，基本上無重犯機會，案件亦對她整個人生造成影響。至於報告指被告會見感化官時態度迴避，欲降低事件嚴重性，她實際上想表達事情已發生並解釋工作程序。

裁判官曾慶東判刑表示，被告身為公務員，職責是按房署指示檢查住客有否違反租用單位的條件，如有此情況，房署有機會作出懲處和重新分配單位，確保公共資源用得其所。房署信任被告協助執行政策，被告必然違反誠信，雖然辯方指所有單位均無違反租用條件，對房署無影響，惟法庭不同意。

曾官指出，本案關鍵是被告沒有履行職責，更上報虛假資料，並非行為有否實質影響。若非有租戶離世，被告仍報稱完成家訪並輸入資料，本案難以揭發。

曾官提到被告會見感化官時支吾以對，一時推搪工作量過多，一時又稱疫情下租戶拒絕家訪，更甚是被告覺得即使有紀錄上的分歧，只要上司替她合理化便不是問題。被告審訊後被定罪，種種跡象顯示她沒有悔意，縱重犯機會不高但案情嚴重，判她每罪囚7個月，同期執行。