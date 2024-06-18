國家安全部斥外部勢力企圖干預初選案　指案件屬國安和法治權威的「大考」 (11:18)

國安部指，三年多以來，美西方外部勢力在香港法院審訊期間，「不惜一切代價為這47人脫罪」而干擾案件審訊，甚至以恫嚇的政治手段和誤導性言論，明目張膽干涉中國內政和香港事務，不僅持續抹黑香港政治和法律制度，又通過炮製涉港報告、法案抹黑香港自由倒退、美化「亂港分子」形象，不斷向香港特區政府施壓，並在有裁決後發起新一輪對港的輿論和制裁攻勢。國安部又指，定罪的45人的共同特點就是長期從事「反中亂港」活動，妄圖破壞中國《憲法》和香港《基本法》確立的現行香港憲制秩序，「罪惡的邪念讓他們走到一起，最終走向一條不歸路」。

國安部認為案件審訊時控辯雙方充分展示證據和陳詞，平衡兼顧維護國安和保障當事人權利自由。判辭亦對案件涉及的各項法律爭議明確裁決，並清晰闡釋裁決理由，審訊過程和裁決結果都彰顯當前香港司法制度的公開透明和公平公正，裁決釐清顛覆國家政權罪的定義和法律規定，宣示特區對顛覆國家政權行為的零容忍態度，讓香港維護國家安全法律體系「長牙帶刺」，對香港日後同類案件裁決具有重要參照意義，影響深遠。