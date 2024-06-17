教育局指大成小學管理失效   委校董入法團校董會助糾正 (22:05)

教育局指，曾多番與辦學團體及校長會面和溝通，強調各方須以學生的福祉為依歸，並清楚解釋要注意的事宜，包括必須事先與各持份者做好溝通和仔細計劃過渡安排。然而，雙方教能達成共識，斥「學校管理失效」。

孔教學院大成小學的辦學團體早前通知教育局有意於2025/26學年完結後停止營辦，有個別家長曾就辦學團體決定停辦學校的事宜向教育局查詢。教育局指，會按機制和程序處理學校停辦事宜。

教育局介入學校管理有先例，2017年發生屯門興德學校風波，學校管理出現問題，教育局先後委任多校董參與管理。學校其後由其後辦團接手及易名。

黃大仙區的孔教學院大成小學辦學團體上周六（15日）突然宣布2025/26學年結束後停辦，該校小一至小四生需轉校。今日是消息公布後的首個上課天，師生如常回校上課。有家長不滿要從媒體報道才知學校將會停辦，稱校方未曾與家長商討；另有家長稱，孫兒今年從內地來港讀書，「我們也很無奈，他才剛剛適應（校園生活）」。校長潘淑嫻稱自己周六才知悉學校將停辦，家長和教職員亦不知情。該校法團校董會校董今發出聯署回應，稱學校在24/25學年收生情况已見改善、營運前景樂觀，認為辦學團體的決定是罔顧學校情况，令人費解，要求收回停辦決定，亦促教育局盡快介入。

大成小學的團體前日（15日）突然宣布2025/26學年結束後停辦。校監湯偉倫昨日受訪稱，自去年得悉「派0班」，辦學團體已開始商討終止辦學，現屆小一轉私立營辦亦只是「自資出錢吊住條命」，形容學校持續面對收生問題。他稱4月已知會校方及法團校董會。