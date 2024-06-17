明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

教育局指大成小學管理失效   委校董入法團校董會助糾正 (22:05)

就孔教學院大成小學計劃於2025/26學年完結後停止營辦一事，辦學團體與校長及法團校董連日來各執一詞，互相指摘。教育局指雙方在討論過程中出現爭拗，亦未能就過渡方案達成共識，指「學校管理失效」。 教育局指為保障學生福祉，會根據《教育條例》(第279章)第41條，委任校董加入學校的法團校董會，以協助法團校董會履行其職責，確保該校以適當方式促進學生的教育，以及管理令人滿意。

教育局指，曾多番與辦學團體及校長會面和溝通，強調各方須以學生的福祉為依歸，並清楚解釋要注意的事宜，包括必須事先與各持份者做好溝通和仔細計劃過渡安排。然而，雙方教能達成共識，斥「學校管理失效」。 

孔教學院大成小學的辦學團體早前通知教育局有意於2025/26學年完結後停止營辦，有個別家長曾就辦學團體決定停辦學校的事宜向教育局查詢。教育局指，會按機制和程序處理學校停辦事宜。

教育局介入學校管理有先例，2017年發生屯門興德學校風波，學校管理出現問題，教育局先後委任多校董參與管理。學校其後由其後辦團接手及易名。

黃大仙區的孔教學院大成小學辦學團體上周六（15日）突然宣布2025/26學年結束後停辦，該校小一至小四生需轉校。今日是消息公布後的首個上課天，師生如常回校上課。有家長不滿要從媒體報道才知學校將會停辦，稱校方未曾與家長商討；另有家長稱，孫兒今年從內地來港讀書，「我們也很無奈，他才剛剛適應（校園生活）」。校長潘淑嫻稱自己周六才知悉學校將停辦，家長和教職員亦不知情。該校法團校董會校董今發出聯署回應，稱學校在24/25學年收生情况已見改善、營運前景樂觀，認為辦學團體的決定是罔顧學校情况，令人費解，要求收回停辦決定，亦促教育局盡快介入。

大成小學的團體前日（15日）突然宣布2025/26學年結束後停辦。校監湯偉倫昨日受訪稱，自去年得悉「派0班」，辦學團體已開始商討終止辦學，現屆小一轉私立營辦亦只是「自資出錢吊住條命」，形容學校持續面對收生問題。他稱4月已知會校方及法團校董會。

相關字詞﹕大成小學

上 / 下一篇新聞