律政司刑事檢控科發表年報　無提及國安法案件 (20:22)

上一份年報披露，刑檢科首長級人員編制為27人，實際人數20人，屬近年新低。惟最新一份年報沒有披露人手分布，僅列出部門架構圖，本報正向律政司查詢。另外，報告指出，年內刑事檢控科處理的案件總數4840宗，錄得上升，與2022年相比，由刑事檢控科檢控人員處理的案件數目上升19.1%至3554宗，由外判律師處理的案件數目則下跌 14.8%至1286宗。

至於報告提及分科五（科技罪行）於2023年7月成立，以打擊複雜的高科技罪行，亦會負責導致本港司法管轄區受傷害的大規模科技罪行。報告指，檢控人員除了處理聆訊，亦會在法改會提出制定新法例的建議，將網絡的不當行為訂為刑事罪行；分科的另一個目標是培訓警務人員中的專家證人和檢控人員，更有效調查高科技罪行。

刑事檢控專員楊美琪在序言表示，提出檢控的目的並非是要達致定罪，而是確保在刑事案件伸張公義。楊提到，「科技罪行」分科的檢控人員會與執法機關合作，將科技罪行罪犯繩之於法。