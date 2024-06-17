明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

律政司刑事檢控科發表年報　無提及國安法案件 (20:22)

律政司刑事檢控科昨發布年報《香港刑事檢控2023》，回顧過去一年的檢控案件，包括2019年七一衝擊立會案、在奧運片配上《願榮光歸香港》的侮辱國歌案等，但無提及任何《港區國安法》案件。從報告可見，律政司「科技罪行」分科成立不足一年，已調派3名首長級人員和9名高級檢控官及檢控官任職，但未列出檢控人員直接負責的案件。

上一份年報披露，刑檢科首長級人員編制為27人，實際人數20人，屬近年新低。惟最新一份年報沒有披露人手分布，僅列出部門架構圖，本報正向律政司查詢。另外，報告指出，年內刑事檢控科處理的案件總數4840宗，錄得上升，與2022年相比，由刑事檢控科檢控人員處理的案件數目上升19.1%至3554宗，由外判律師處理的案件數目則下跌 14.8%至1286宗。

至於報告提及分科五（科技罪行）於2023年7月成立，以打擊複雜的高科技罪行，亦會負責導致本港司法管轄區受傷害的大規模科技罪行。報告指，檢控人員除了處理聆訊，亦會在法改會提出制定新法例的建議，將網絡的不當行為訂為刑事罪行；分科的另一個目標是培訓警務人員中的專家證人和檢控人員，更有效調查高科技罪行。

刑事檢控專員楊美琪在序言表示，提出檢控的目的並非是要達致定罪，而是確保在刑事案件伸張公義。楊提到，「科技罪行」分科的檢控人員會與執法機關合作，將科技罪行罪犯繩之於法。

 

相關字詞﹕編輯推介 律政司 刑事檢控科

上 / 下一篇新聞