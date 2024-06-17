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警打擊外圍網拘57人　5活躍網站共收逾4.6億元 (19:29)

警方於今年初展開代號「臨軒」的打擊非法賭博網站行動，自上周四（13日）起共拘捕57人，當中包括5名外圍網的骨幹成員，全部涉嫌串謀收受賭注及洗黑錢被捕。涉案的5個在本地最活躍外圍網站，初步調查發現由今年初至今，合共收取超過4.6億元用作收取非法網上賭博的存款。

有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽表示，警方一直留意外圍活動數碼化趨勢，經情報分析及深入調查，於本月13日起採取行動，拘捕49男8女，年齡介乎18至74歲，相信部分人有三合會背景。被捕人當中包括最少5名骨幹成員，約20人為外圍中介，或以協助洗黑錢方式參與相關外圍網站運作，其餘部分人屬傀儡戶口持有人。相關調查及拘捕行動繼續進行中，不排除有更多人被捕。

警方初步調查，涉案的5個最活躍外圍網站由今年初起計，合共收取超過4.6億元用作收取非法網上賭博的存款。另外，在個別中介人的電子裝置及外圍網登入賬號内，共發現約1.64億元外圍投注紀錄，包括足球、賽馬及網上牌類賭博。行動中亦發現有人自願將轉數快戶口、銀行戶口及儲值支付工具戶口交給不同犯罪集團洗黑錢。

警方表示留意到部分非法賭博網站聲稱是海外合法註冊，提醒除本地法例規管和批准的機構、場合可合法賭博，其餘皆違法。在非法網站投注會涉嫌觸犯「向收受賭注者投注」罪，最高判監9個月及罰款5萬元。警方續指正值歐國盃，根據過往經驗，很多市民會提高足球博彩投注，提醒應循合法途徑投注。

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