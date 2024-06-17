孔教學院大成小學將停辦　校長稱前景樂觀促收回決定　家長不滿安排混亂 (18:33)

聯署回應的新聞稿中指出，孔教學院在法團校董會毫不知情下發布停辦消息，亦漠視家長訴求，未有提供足夠通知期讓家長報名出席家長會，形容學生是最大的受害者，擔心他們在轉校後的適應問題。大成小學於23/24學年獲派0班小一，校方其後推私營小一，以6年學費全免吸引小一新生入讀，亦稱擬建體育藝術大樓。聯署回應中批評，辦學團體的做法大大提升士氣及學校知名度，但事後辦團就興建體藝大樓一事多次拖延，至今無進展，認為辦團應堅守當初承諾，為所有現讀學生及今年9月將入讀的小一生，豁免私校學費，在原址完成小學階段。

家長稱從媒體報道得知消息

該校小二生家長馬小姐表示，作為家長也是從媒體報道才知悉學校將會停辦，「個（停辦）決定係唔關我哋（家長）決定事囉，我哋完全都唔知」。她續指今向學校主任查詢時僅獲回覆指「會統一出通告」，反問「我哋有啲咩會知啊？」。她說，上周得悉學校舉行家長會，但當時通告沒有列明家長會內容詳細資料，亦不經家教會等派發。馬小姐指學校安排一直混亂，「上一次話殺校嘅時候已經亂啦，跟住佢話唔會殺㗎，最後你又整單咁嘅嘢」。被問到會否擔心子女轉校會不適應時，她指「無辦法㗎啦，你都要等佢安排，咁佢要閂你都無辦法」，她稱目前未有人向家長作任何交代，子女轉校與否亦暫未有安排。

孫女士的孫兒正就讀該校小一班，對於學校停辦，她感到突然，「因為之前沒聽說，一下就說（停辦）了」。她亦指感到無奈，稱孫兒因父母在港生活，今年特意從深圳來港就讀該校小一，並剛適應校園生活。她又說家庭無法負擔私立小學學費，若全免學費則可能會考慮。