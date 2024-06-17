政府公布氫能發展策略冀成示範基地　研氫能巴士行隧道信短期實現 (18:06)

謝展寰說，現時綠氫在價格不確定，較灰氫貴1倍至4倍，即使政府提供補貼，亦未能令綠氫大規模投入使用，故目前策略是先用灰氫制定法規標準等，待基建成熟，再考慮綠氫價格是否有競爭力。他強調，只要有良好設計及標準，氫能不會比石油氣更危險，並指當局已委託機電署詳細研究氫能巴士使用隧道，相信短時間可實現。

截至今年3月，氫能源跨部門工作小組已原則上同意14個氫能試驗項目，氫能巴士已投入服務，部分計劃今年內啟用或試驗。謝展寰說，本港首個加氫站預計於今年下半年運作，屆時食環署亦會啟動3輛氫能洗街車試驗計劃，又冀今年內啟動港鐵的「氫能源有軌電車」的試驗計劃。當局同時會擴大氫能源跨部門工作小組職能，除審視和批准試驗項目外，亦會持續統籌制定和制定相關標準和指引，亦為各項氫能使用和商業化提供建議，協助人才培訓，推動氫能普及化，亦會定期檢視項目進展和策略。他透露，明日將出席煤氣公司及威立雅環境服務（香港）有限公司利用堆填區氣體制氫的合作簽署協議儀式。

環境及生態局檢視安全、合適技術、基礎設施、成本效益、人才培訓和社會接受度六大挑戰，亦考慮香港獨特發展，並從完善法規、制訂標準、配合市場和審慎推進四方面制定策略，當中包括會探討在缺乏電力供應的偏遠地區工地的移動機械應用氫能。