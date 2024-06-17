涉「私了」咬甩趙家賢耳朵男子陳真　男學生欲推翻認罪答辯被駁回 (18:02)

本次聆訊的被告為徐俊傑(20歲)，現為浸會大學的一年級生。高官於判辭裁決指，拒納被告聲稱受其過度活躍症影響判斷的說法，肯定被告是獲得全面法律意見及自願知情下才認罪，故駁回其申請，維持他認罪答辯。

控方要求被告支付訟費，辯方指被告為全職學生，沒有收入來源。高官指被告在暴動罪下的刑期應該不短，認為他在將來未必有能力償還訟費，故不作出訟費命令；高官另指示，辯方在求情階段需說明在這種情况下，被告還能獲得多少認罪下刑期扣減。惟高官坦言，被告在審訊尾段認罪一般只獲六分一的刑期扣減，現加上推翻答辯的失敗，儘然認罪，刑期扣減或許介乎九分一至十分一之間。

本案共有6名被告，另外5人分別是張潤鋒(25歲)、容志強(32歲)、鄭朗穎(25歲)、高縫(61歲)及鍾志宏(36歲)。高及鍾不認罪，案件定於7月10日裁決；張、容及鄭早已認罪，案件定於7月20日判刑。