屠龍小隊槍手稱不想參與殺警計劃　惟憂違反指示會身陷險境 (17:37)

從犯證人蘇緯軒供稱，於2019年11月獲悉吳智鴻團隊會去試槍，Stephen提過他們對槍械認知不多，着蘇指導他們試槍。但蘇知道吳一方打算在接近夜行路線的郊區試槍後，他認為基本上是「博拉」，很可能會被警方拘捕，於是在試槍前數個小時說無法出席，他形容是自己使用的慣常技倆。犯人欄內有被告聞言展露笑容。

蘇指出，同月從Stephen得知他的殺警計劃，他擬於民陣發起在灣仔軒尼詩道遊行路線途中，擺設兩個加插鐵釘的炸彈，當警員推進經過大炸彈時先按兵不動，待警員到達小炸彈時，先引爆小炸彈，逼警員後退靠近大炸彈及引爆它，其間槍手在附近天台從高處射擊。蘇估計，屆時吳智鴻團伙從死傷的警員身上拾槍據為己用。

蘇表示，當時Stephen與他同就另案保釋，蘇認為兩人同樣或受警方監視，他相信Stephen不會叫他執行計劃；起初Stephen亦沒講過叫他負責任何崗位，蘇相信他們只是「齋吹」討論，惟後來Stephen提出想用一批步槍和手槍，並安排他做槍手。另一邊廂，蘇和吳智鴻核實計劃，他口頭上答應吳，行動當日凌晨就重施故技，蘇以信息跟吳稱「sosad 無彈」及關注未必可以成功運槍，鑑於吳沒再下達指示，蘇「有信心delay」行動。

辯方盤問時質疑行動會否傷及無辜，蘇否認指目標只涉及警方防線內人士，Stephen已考慮到如果誤傷平民，蘇和同謀在輿論上容易變成「濫殺無辜嘅恐怖份子」。蘇承認說不出對計劃反感，但重申他不打算親手執行計劃。蘇作供完畢，明（18日）將傳召專家作供。