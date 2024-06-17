明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

青年時代廣場外被捕表證不成立　原審官曾斥「告到天腳底都要告」　高院交由另一裁判官重審 (16:58)

青年被控2019年七一在銅鑼灣時代廣場外阻差辦公，裁判官彭亮廷裁定被告表證不成立，斥警長違反武力指引和律政司「告到天腳底都要告」。律政司以案件呈述方式上訴，高院今（17日）頒判辭指，原審裁判官錯誤考慮了不應考慮的事項，裁定原審法律上犯錯，律政司上訴得直。高院考慮原審裁判官作出的觀察和評論，認為本案適合由另一裁判官重新審理，交予另一裁判官重審。

被告李兆聰被指阻撓警員拘捕同行女子，裁判官彭亮廷裁定警員對女子的拘捕不合法，而警長對被告的方向開海綿彈槍，警方驅散行動「值得商榷」。律政司提出12條上訴問題，包括原審裁定警員使用非法武力、原審指控方檢控基礎不明確等有否犯錯。

根據判辭，涉事警長原審時作供，否認發射海綿彈違反武力指引，稱有人投擲水樽才使用海綿彈。高院法官陳仲衡認為，原審裁判官在毋須答辯陳辭的階段，在警員否認違反指引的情况下，作出警員違反指引的事實裁斷，犯下法律錯誤。

陳官續指，原審裁判官以「值得商榷」評論警方驅散行動，對於表面證據成立與否，可謂無足輕重；審訊聚焦處理的應是控罪相關情况，原審的個人意見不應該是相關考慮。陳官提及，案發時不少人湧入時代廣場，原審完全無考慮人群湧入造成的社會安寧風險，有關「值得商榷」的評論可說是毫無意義，並非審訊法庭要處理的議題。

至於原審裁判官批評檢控基礎不清晰，陳官指原審錯誤理解控方證據，未有留意涉事同行女子有否非法集結，並非本案要關注的事項。陳官認為，本案不存在原審形容檢控基礎無法磨合的情况，原審錯誤地以此為表證不成立的理由，屬法律上犯錯。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例

上 / 下一篇新聞