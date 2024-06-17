青年時代廣場外被捕表證不成立　原審官曾斥「告到天腳底都要告」　高院交由另一裁判官重審 (16:58)

被告李兆聰被指阻撓警員拘捕同行女子，裁判官彭亮廷裁定警員對女子的拘捕不合法，而警長對被告的方向開海綿彈槍，警方驅散行動「值得商榷」。律政司提出12條上訴問題，包括原審裁定警員使用非法武力、原審指控方檢控基礎不明確等有否犯錯。

根據判辭，涉事警長原審時作供，否認發射海綿彈違反武力指引，稱有人投擲水樽才使用海綿彈。高院法官陳仲衡認為，原審裁判官在毋須答辯陳辭的階段，在警員否認違反指引的情况下，作出警員違反指引的事實裁斷，犯下法律錯誤。

陳官續指，原審裁判官以「值得商榷」評論警方驅散行動，對於表面證據成立與否，可謂無足輕重；審訊聚焦處理的應是控罪相關情况，原審的個人意見不應該是相關考慮。陳官提及，案發時不少人湧入時代廣場，原審完全無考慮人群湧入造成的社會安寧風險，有關「值得商榷」的評論可說是毫無意義，並非審訊法庭要處理的議題。

至於原審裁判官批評檢控基礎不清晰，陳官指原審錯誤理解控方證據，未有留意涉事同行女子有否非法集結，並非本案要關注的事項。陳官認為，本案不存在原審形容檢控基礎無法磨合的情况，原審錯誤地以此為表證不成立的理由，屬法律上犯錯。