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推廣《憲法》及《基本法》　議員倡拍「國安版」《無間道》 (16:17)

立法會政制事務委員會討論推廣《憲法》及《基本法》工作。有議員建議當局多以「軟銷」方式，如拍攝電影及電視劇等。政制及內地事務局副局長胡健民就說，當局會以容易入屋的方式加強宣傳教育，如通過遊戲、社交平台等宣傳。

議員馬逢國建議當局多用「軟銷」方式推廣，而非「Hard sell」，提到以往有電視台拍攝警察、消防等題材的戲劇，會令報考人數增加，反映劇集可深入民心，又說電影《壯志凌雲：獨行俠》亦可強化美國人的愛國情懷，建議政府認真探討；議員鄧飛就提議，可拍攝國家安全版的《無間道》。

胡健民稱聽到議員意見，又指出現時有以軟性方式推廣，例如今年6月中推出與香港電台聯合製作的主題曲《翅膀》，宣揚《憲法》及《基本法》是保障香港繁榮穩定的重要基石，將在不同渠道播放，亦有製作不同節目，及會在社交平台向年青人多作宣傳。

狄志遠關注推廣成效　胡健民：非重量不重質

議員狄志遠說，支持推行國民教育等工作，但關注政府近年以雷厲風行形式，在學校推動國安國民教育、《憲法》及《基本法》教育、培養國民身分認同等，擔憂同一時間推行會「有量冇質」，出現過猶不及、學生消化不良的情况。他又說，《基本法》列明最終以雙普選選出特首及立法會議員，關注政府如何說服市民，令他們有信心社會仍會邁向雙普選。

胡健民回應說，雙普選寫於《基本法》中，政府無忘記，但近兩三年才完善選舉制度及地區治理，相關改動十分大，當局會先觀察新制度的運作效果，視乎發展再考慮接下來的政制發展。他又說，以往學校推行國民教育的功夫未到位，故現時要再加強，強調並非重量不重質。教育局首席教育主任(課程發展)羅潔玲表示，目前推行國民國安教育均是以有機結合、自然連繫、多元策略等方式推動全校參與，教育局會支援校方在課堂內外，有系統及規劃地推動，又稱目前並非額外新增相關課程資料，而是自然連繫課堂教學。

狄志遠亦提到，目前幼稚園生亦會學習國安教育，他形容幼稚園生連家居安全都「搞唔掂」，質疑他們學習國安教育的成效，「係咪配合同一水平嘅討論題目?」。民建聯周浩鼎就認為，有需要從小培育兒童的國民身分認同，稱可以透過唱國歌等活動作灌輸。胡健民說，會因應不同年齡層，有不同的宣傳手法及方式。

相關字詞﹕編輯推介 立法會 憲法 基本法 國民教育

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