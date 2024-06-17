女工人助夫工作被困沙井身亡　死者丈夫稱帶裝備入井底「地方局限咗」認疏忽 (15:14)

事主王喜梅（終年46歲），案件發生於2021年11月18日。事主丈夫李金華作供稱，涉案承建商協力貿易工程公司（協力）由他獨資經營，太太王喜梅事發時為協力工作，持有工廠及工業（密閉空間）證明，職位為文員，一般負責作安全紀錄及文書工作。李指協力於案發時已成立10年，曾承辦其他渠務署工程，這次則承辦了渠務署小蠔灣污水處理廠更換污水喉工程，此前亦曾數次到該處工作。

死因研訊主任引述密閉空間風險評估報告指，該工程需要進入回流井底更換兩條污水喉喉管，井內屬於中風險程度的密閉空間，井底與地面相距約8米。李金華供指，案發當日與王喜梅、渠務維修工人梁炳根、林向陽及鍾偉民到小蠔灣工作，他與梁及林負責進入井底換喉，3人均只穿着防水衣，鍾是看守員沒有落井，王喜梅亦於井口地面負責操作探測空氣儀器，檢測有毒氣體含量，以及準備安全措施和登記證件等。當時有渠務署職員到場與王喜梅檢查安全措施，及後便離開。

死因裁判官周至偉關注，當時他們有沒有攜帶任何安全設備到井底工作，例如救生繩、復甦器及急救箱等。李金華指因「帶落去做唔到嘢，地方局限咗」，所以所有工具都在放井口地面；周官追問「受訓都要求帶備安全設施，咁你嘅解釋係乜嘢啊？」，李回應「解釋咪疏忽囉」。

李續指，案發當時在井底聞到有氣味後便暈倒，並沒有聽到探測空氣儀器響鬧。研訊主任指，事後檢查儀器時，發現沒有當天的開機紀錄；李直言無可能，強調曾親眼看過其顯示。李續指，他曾交代王喜梅及鍾偉民，若發生意外「冇得救㗎喇」需要馬上報警，李另指沒有留意井口的防跌欄有沒有關上。