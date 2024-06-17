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屠龍小隊槍手供稱「war game友」教港獨自決　後被指派用槍 (14:12)

「屠龍小隊」和無名組織涉策劃2019年殺警案，今（17日）在高院踏入第35天審訊。控方傳召被指為槍手的蘇緯軒以從犯證人的身分作供，他表示2014年認識名叫Stephen的男子並一同「打war game」，自佔中起蘇在受Stephen耳濡目染，Stephen倡以武力抗爭來爭取港人自決。至2019年反修例期間，警方發射實彈擊中示威者，Stephen認為示威者用實彈還擊是無可厚非，蘇得知他有意利用槍械襲擊警察。

蓄平頭、戴眼鏡的蘇緯軒穿著白色短袖襯衫出庭作供，他中五畢業，於案發的2019年18歲及無業，曾兼職救生員。他確認在本案承認串謀謀殺、意圖危害生命而管有槍械及彈藥、使用槍械及彈藥意圖抗拒或阻止合法逮捕三罪，《反恐條例》下關於爆炸等罪則獲撤控。

蘇緯軒供稱，他從小到大喜歡槍械及有打野戰，14、15歲時透過facebook認識比他年長約10歲的Stephen，蘇欣賞Stephen對於槍術裝備的知識豐富，並對Stephen深感敬佩。蘇指，當時香港發生佔領中環，旺角亦有衝突，警方到場截查多人，導致他和Stephen相約打野戰不成，自此兩人討論政治議題，Stephen向蘇提出政治見解。

蘇憶述，2016年農曆新年發生暴動涉及支持香港獨立的本土民主前線，蘇在Stephen耳濡目染下同情被控暴動罪者。約2017年在一次野戰後，Stephen覺得時機適合，就向蘇講述他對於香港自由獨立的理念，提倡以武力抗爭來爭取香港人的自決權，指成功不能單靠偶發性暴動，而需要計劃一隊人抗爭。由於Stephen信任蘇，加上蘇對槍械有認識，Stephen邀請蘇當他的助手，蘇形容非常之吸引、無可能拒絕他。

蘇續說，2019年6月反修例期間，Stephen告知蘇有勇武份子欲用槍，蘇與後知為同謀吳智鴻見面推銷，兩人交換聯絡方式。同年10月，有示威者遭有警員以實彈擊中，Stephen認為警方武力程度升級，稱示威者要用實彈還擊對抗。翌月，蘇知道被Stephen安排在涉案行動擔任槍手。

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