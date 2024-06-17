港人經本地牙科中心轉介赴內地磨牙後效果欠佳　消委會籲留意內地監管制度 (13:31)

消委會由2021年至今年5月接獲的箍牙或牙齒矯正的投訴佔所有牙科服務投訴約23%。不過，其中一宗個案涉及經本地牙科中心轉介至內地接受服務的投訴。投訴人到商戶自設的牙科中心接受約2.3萬元的箍牙療程，並需要先接受磨牙程序。後來商戶稱沒有本地診所有空檔為他磨牙，建議投訴人改往深圳診所處理，投訴人曾要求退款，但在商戶游說下接受到深圳磨牙，其後投訴人發現牙套並不能緊貼牙齒，於是向商戶投訴，要求退款卻被拒。商戶再提供另一箍牙方案，惟投訴人認為新方案的預期效果與原定方案相差甚遠，繼續要求退款，但職員堅持一旦開始療程便不可退款。經消委會介入後，商戶最終與投訴人達成和解，同意退款約8000元及終止療程。

另一投訴人到一間本地牙醫診所花費共3.8萬元接受種牙及杜牙根療程，約兩年後牙痛及發炎，事主再到該診所治療，惟牙醫跟進及治療多達32次後，仍未能有效根治問題。投訴人於是到另一診所檢查，該牙醫認為原先負責診治的醫生打歪牙樁，未能正確固定於牙骨，造成痛楚及發炎。投訴人曾向初時求診的牙醫診所投訴，但一直未得到合理的處理方案，因此向牙醫管理委員會投訴，同時就退款問題尋求消委會協助。經消委會介入後，最終診所願意退回1.5萬元，投訴人亦接受安排。

亦有一位逾90歲的投訴人花費7000元到一間本地牙科中心造假牙，包括先製作牙模以及臨時上、下顎假牙，中心亦要求投訴人另外預付7000元作為正式假牙的費用。投訴人於試牙模時發現上顎假牙過大，嘴唇未能合上，並即時向醫生反映，經過多次打磨調整後仍不穩固，須以膠水固定位置，令投訴人的上顎紅腫及疼痛，遂向消委會投訴。牙科中心向消委會解釋指，投訴人於造假牙前一個月脫了10隻牙齒，牙牀一般需要經過3至6個月的收縮期才能穩定，未穩定期間戴臨時假牙感到寬鬆屬正常，同時建議投訴人可待牙牀堅實後再配製正式假牙，經消委會再三調停後，診所最終同意退回投訴人已繳付的7000元。

消委會指，近年有不少消費者選擇「北上睇牙」，提醒需留意內地有關牙科服務的監管制度與香港有別，如選擇於內地接受服務，內地口腔科專業受國家、各省市及地方衛生健康委員會或衞生健康局的嚴格監管，如出現事故或糾紛，消費者可向內地衛生行政部門投訴；若在港接受服務，如懷疑本地註冊牙醫違反專業操守，則可向香港牙醫管理委員會投訴。