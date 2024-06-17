消委會揭9間私營露營場地疑屬違例發展　部分「Glamping」場地無買第三保 (12:17)

在「康樂」用地的度假營一般毋須向城規會申請，若於其他用途土地營運度假營，則必須先獲城規會許可。消委會在今年3月至5月，以一般消費者身分於網上搜集26個聲稱以不同方式提供露營服務的場地，並將其名稱和地址交給規劃署，查詢其所在位置土地用途。撇除4個聲稱已結束營運的場地，22個場地中有6個位於康樂用地地帶、一個場地則在法定圖則生效前已存在，毋須向城規會申請規劃許可；另有一個場地已獲有效規劃許可，作臨時度假營及附帶相關工程；另有4個場地不屬於《城市規劃條例》下的違例發展、一個場地在視察時發現已空置；即餘下9個場地懷疑違例，署方表明，如有足夠證據證明屬違例發展，會採取執管行動。其中一間被消委會指稱沒有獲有效規劃許可的元朗「CASA LOHAS活機園」表示，營地已關閉露營業務，直至配合相關土地規例，現仍維持有機耕作及導賞等活動。

至於酒店或賓館牌照方面，根據《旅館業條例》提供少於28天的收費住宿服務處所，若經營模式符合《條例》對「酒店或賓館」的涵義，均必須領有酒店或賓館牌照才可經營，否則屬刑事罪行。民政事務總署轄下的牌照事務處回覆指，消委會抽查的場地中，只有兩個持有賓館牌照，一個則領有會社合格證明書而獲豁免，分別為位於元朗「Park Nature 世外公園」、位於長洲「Saiyuen西園」，以及位於西貢的「YHA西貢白沙澳青年旅舍」，另有位於元朗的「農樂營」聲稱正在申請牌照，而其餘18個場地則有待當局查證是否需要為露營服務而領牌。

未有領取酒店或賓館牌照的大嶼山「My Seaside Park長沙海邊民園」表示，民政署曾派人到場作出調查，並指其露營帳營並非固定的建構物，因此毋須領牌。同樣位於大嶼山及未有領牌的的「Long Coast Seasports浪高長岸」則指定位屬水上活動中心，又指民政署曾派員到場調查並判斷該場地不屬於度假營。

另外，消委會在22個場地中，抽選7個提供「豪華露營」的場地，並透過其網址、社交媒體、預約平台和客戶服務等收集各營地的基本資料，將相關資料整理後再予有關營地核實及提供補充資料，當中「星園」和「綠行鳥營地」在截稿前沒有回覆或表示不會回覆，其餘5個場地的資料已獲確定。消委會發現，只有元朗的「牧緣田里」、長洲的「西園」、元朗的「WE CAMP」3個營地表示有購買第三者責任保險，其中「牧緣田里」和「西園」 保額分別為1000萬元和5000萬元，而「WE CAMP」未透露保障金額。

消委會表示，持牌酒店或賓館必須購買第三者風險保險，涵蓋第三者因使用處所或處所內提供的任何物品，引致或與此有關而蒙受的任何傷亡和損毁；而第三者責任保險則保障受保人的個人責任，例如因受保人的過失或疏忽引致第三者人身傷亡或財物毁。消委會建議消費者預約前應向營地了解有否購買第三者責任保險，有需要時可要求營地出示保險證明。