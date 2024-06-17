明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

消委會揭9間私營露營場地疑屬違例發展　部分「Glamping」場地無買第三保 (12:17)

消委會發現，22個聲稱以不同方式提供露營服務的場地中，有9個場地懷疑屬違例發展，未獲有效規劃許可作「度假營」用途，亦發現僅3個場地已持有酒店或賓館牌照，以及相關許可。消委會提醒，入住無牌酒店或賓館的租住人並無法律責任，惟無牌酒店或賓館未必有購買第三者責任保險，一旦發生意外，消費者的權益未必能得到充分保障。

在「康樂」用地的度假營一般毋須向城規會申請，若於其他用途土地營運度假營，則必須先獲城規會許可。消委會在今年3月至5月，以一般消費者身分於網上搜集26個聲稱以不同方式提供露營服務的場地，並將其名稱和地址交給規劃署，查詢其所在位置土地用途。撇除4個聲稱已結束營運的場地，22個場地中有6個位於康樂用地地帶、一個場地則在法定圖則生效前已存在，毋須向城規會申請規劃許可；另有一個場地已獲有效規劃許可，作臨時度假營及附帶相關工程；另有4個場地不屬於《城市規劃條例》下的違例發展、一個場地在視察時發現已空置；即餘下9個場地懷疑違例，署方表明，如有足夠證據證明屬違例發展，會採取執管行動。其中一間被消委會指稱沒有獲有效規劃許可的元朗「CASA LOHAS活機園」表示，營地已關閉露營業務，直至配合相關土地規例，現仍維持有機耕作及導賞等活動。

至於酒店或賓館牌照方面，根據《旅館業條例》提供少於28天的收費住宿服務處所，若經營模式符合《條例》對「酒店或賓館」的涵義，均必須領有酒店或賓館牌照才可經營，否則屬刑事罪行。民政事務總署轄下的牌照事務處回覆指，消委會抽查的場地中，只有兩個持有賓館牌照，一個則領有會社合格證明書而獲豁免，分別為位於元朗「Park Nature 世外公園」、位於長洲「Saiyuen西園」，以及位於西貢的「YHA西貢白沙澳青年旅舍」，另有位於元朗的「農樂營」聲稱正在申請牌照，而其餘18個場地則有待當局查證是否需要為露營服務而領牌。

未有領取酒店或賓館牌照的大嶼山「My Seaside Park長沙海邊民園」表示，民政署曾派人到場作出調查，並指其露營帳營並非固定的建構物，因此毋須領牌。同樣位於大嶼山及未有領牌的的「Long Coast Seasports浪高長岸」則指定位屬水上活動中心，又指民政署曾派員到場調查並判斷該場地不屬於度假營。

另外，消委會在22個場地中，抽選7個提供「豪華露營」的場地，並透過其網址、社交媒體、預約平台和客戶服務等收集各營地的基本資料，將相關資料整理後再予有關營地核實及提供補充資料，當中「星園」和「綠行鳥營地」在截稿前沒有回覆或表示不會回覆，其餘5個場地的資料已獲確定。消委會發現，只有元朗的「牧緣田里」、長洲的「西園」、元朗的「WE CAMP」3個營地表示有購買第三者責任保險，其中「牧緣田里」和「西園」 保額分別為1000萬元和5000萬元，而「WE CAMP」未透露保障金額。

消委會表示，持牌酒店或賓館必須購買第三者風險保險，涵蓋第三者因使用處所或處所內提供的任何物品，引致或與此有關而蒙受的任何傷亡和損毁；而第三者責任保險則保障受保人的個人責任，例如因受保人的過失或疏忽引致第三者人身傷亡或財物毁。消委會建議消費者預約前應向營地了解有否購買第三者責任保險，有需要時可要求營地出示保險證明。

相關字詞﹕編輯推介 消委會 露營

上 / 下一篇新聞