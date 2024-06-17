消委會︳貓狗酒店收費透明度低　消委會倡政府強制表列持牌寄養所 (11:15)

消委會從漁護署的持牌名單中，分別在港九新界各選出3間貓酒店及3間狗酒店，合共18間作調查對象，發現當中僅6間按房型或寵物體重，透過線上方式主動提供價目表；有7間需向職員索取報價、1間列出長時間無有更新的價目表、1間回覆消委會問卷時亦僅列出一小部分收費資料。

消委會提醒，市民選用寄養所時要留意不同收費準則及各項附加費，如沖涼費、餵藥費或陪診費等，又說不同狗酒店或對犬隻體型定義有所同，例如1隻16公斤的狗，在兩間狗店中分別被視作中型犬及大型犬，兩者每天寄宿費相差350元。消委會建議，市民務必查詢收費細項及條款，並貨比三家，如有疑問應與商戶釐清，以免發生不必要的爭拗。

消委會表示，萬一寵物於留宿期間因職員疏忽而導致受傷、遺失、患病甚至死亡，只有4間明確列出最高賠償額，由最低300元至最高5000元；8間以條款或免責聲明等為理由，表明不會承擔任何法律責任或提供任何賠償。消委會建議，可與商戶預約實地視察寄養所的環境及設施，並觀察照顧員的態度，亦應細閱商戶列出的條款，確保雙方均理解其權利和責任。