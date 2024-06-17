貨機緊急折返機場降落時爆胎　北跑道停運近八小時後重開　186航班延誤 (16:45)

一架貨機今早緊急折返香港國際機場降落時爆胎而停留於機場北跑道上，北跑道由上午7時12分起無法運作，直至下午3時45分重開，其間機場以單跑道運作。受事故影響，由上午7時至下午3時，機場共處理315班客運航班當中，186班航班延誤。機管局表示十分關注事件，已按程序要求有關航空公司向機管局及民航處提交報告。運輸及物流局長林世雄稱關注事件，指機管局及民航處一直以安全為大前提，盡力處理事件及減低對機場運作的影響，相信三跑道系統全面運作後，可進一步增加機場應對突發事件的能力。
機管局指，事發於今早約6時，一架凌晨離港前往阿拉斯加的亞特拉斯航空貨運航班5Y4304要求緊急折返，航機於上午7時12分於機場北跑道降落時輪胎爆裂，停於跑道上。機場各相關單位隨即派員緊急處理，包括卸貨及更換輪胎，由於貨機的油壓系統故障，所以在跑道上處理時間較預期長。事發時機上有5名機組人員，無人受傷。
機管局又指，涉事航班凌晨約4時10分從機場南跑道起飛，機管局其後收到報告，指南跑道上偵測到有疑似輪胎碎片。機管局亦隨即按程序緊急清理，並安排其他航班改由北跑道升降。清理工作於上午約6時20分完成。
根據民航處資料，香港國際機場南北跑道採用「分隔模式」運作，南跑道用作航機起飛，北跑道用作降落，另部分貨運航機及政府飛行服務隊的飛機亦會使用南跑道降落。若跑道受阻或維修期間，所有飛機便會安排在單跑道升降。