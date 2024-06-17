貨機緊急折返機場降落時爆胎　北跑道停運近八小時後重開　186航班延誤 (16:45)

機管局指，事發於今早約6時，一架凌晨離港前往阿拉斯加的亞特拉斯航空貨運航班5Y4304要求緊急折返，航機於上午7時12分於機場北跑道降落時輪胎爆裂，停於跑道上。機場各相關單位隨即派員緊急處理，包括卸貨及更換輪胎，由於貨機的油壓系統故障，所以在跑道上處理時間較預期長。事發時機上有5名機組人員，無人受傷。

機管局又指，涉事航班凌晨約4時10分從機場南跑道起飛，機管局其後收到報告，指南跑道上偵測到有疑似輪胎碎片。機管局亦隨即按程序緊急清理，並安排其他航班改由北跑道升降。清理工作於上午約6時20分完成。

根據民航處資料，香港國際機場南北跑道採用「分隔模式」運作，南跑道用作航機起飛，北跑道用作降落，另部分貨運航機及政府飛行服務隊的飛機亦會使用南跑道降落。若跑道受阻或維修期間，所有飛機便會安排在單跑道升降。