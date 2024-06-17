消委會︳空氣清新機適用面積難作準　消委會倡留意「潔淨空氣量」 (10:52)

消委會測試的10款樣本均附送HEPA過濾器，聲稱可隔除香煙煙霧、塵埃、病毒及細菌等，售價由1798元至7880元。消委會將10款產品按聲稱房間面積樣本的大小分為3個組別，測試結果反映大部分適用房間面積較大的樣本，CADR數值較高，淨化速度較快。其中適用於介乎646平方呎至1000平方呎面積房間的第1組樣本，去除顆粒物平均速度為每分鐘217.2立方呎；適用於介乎387平方呎至413平方呎面積的第2組樣本則為每分鐘155.5立方呎；第3組適用於介乎248平方呎至280平方呎樣本，平均速度則為每分鐘105.2立方呎。不過聲稱適用於700呎房間的「b-MOLA」除煙霧及塵埃的淨化速度少於100立方呎/分鐘，為全部樣本中最低。

b-MOLA回應，產品非只專注快速淨化空氣，而是著重提升過濾效能及持續處理氣態污染物，又指產品能同時處理多種有害污染物、臭味等。

消委會又說，參考美國國家標準並按測試結果推算，各樣本的最大適用面積實由123平方呎至461平方呎，比廠商聲稱的小，認為差異或源於廠商以不同的測試標準及方法，推算其聲稱的適用面積，故不同型號之間不能直接比較或評估。消委會認為，較客觀的方法是參考CADR數值，倡議廠商標註CADR數值及所採用的測試標準，為消費者提供更客觀和透明的參考資料。

各樣本除甲醛表現懸殊 3款說明書略有不足

消委會亦測試各樣本除甲醛的速度，發現各樣本表現懸殊，淨化速度可相差19.2倍，當中以「小米」樣本表現較好，淨化速度為每分鐘139.2立方呎；而「SHARP」、「法國特福」、「3M」、「飛利浦」及「大金」的樣本除甲醛的速度非度慢，每分鐘淨化速度少於15立方呎。

所有樣本均通過機電工程署進行的相關安全測試，不過，消委會稱有3款樣本的說明書略有不足，分別為「LG」、「小米」及「3M」的樣本，主要是欠缺一些警告字句或說明，例如有關小孩及長者使用產品時須監督、不要讓幼童玩弄產品等。