康文署提規管舞台設計分級制 霍啟剛指窒礙創作 令外地藝團卻步 (21:04)

據了解，守則將舞台工程分成三級制，其中較複雜的B類及C類工程，須由註冊工程師審核設計及計算安全系數，主辦方亦須另聘駐場舞台工程監督覆核計算及監督舞台搭建及清拆。

霍啟剛今（16日）表示，守則引起業界強烈質疑，曾兩度偕業界與署方溝通，並多次致函署方，希望署方認可業界經驗和專業性，聆意業界意見，惟是次草案並未充分考慮業界意見，及方案執行上可行性。他認為表演藝術業界一直十分重視舞台安全，過去鮮有發生意外，舞台安全涉及極其專業和複雜操作，並會因應場館不同而各有考慮和平衡，並非第三方「外行」監督人員可理解。

他提到，香港演藝學院已設舞台及製作藝術學院培養舞台業人才，署方應善用已有人才及資源，而非簡單將自身責任推卸給第三方，故促請署方制訂守則過程，吸納業界人士建議及參考國際經驗，在保障表演者安全外，進一步為本港文化藝術發展營造安全良好生態。