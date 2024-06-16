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海關搗兩藥物走私集團　檢140萬粒懷疑仿製藥　半數為壯陽藥 (16:50)

海關瓦解兩個利用郵包出口藥物走私集團，搗破其分別位於梅窩及新蒲崗的包裝及儲存中心，檢獲140萬粒藥物，包括壯陽藥、精神病藥等，市值約8000萬，共拘捕4名女子，年齡介乎38歲至54歲，當中3人為外籍女子，涉案集團運作約3個月。是次行動檢獲受管制藥物及藥劑製品的數量為海關歷來最大宗。初步相信未有相關藥物流入本港市場。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任康恩表示，海關今年5月展開「雷鳴」行動，於香港機場截查準備出口至意大利的空運郵包，發現22粒受管制壯陽藥。海關經調查鎖定兩個走私藥物集團，並發現其分別位於梅窩及新蒲崗的包裝及儲存中心。康恩指，兩集團犯案方法相似，均租用單位作走私藥物包裝及儲存中心，同時利用外籍女子進行包裝及郵寄工作，其後派員到中心提取藥物，並將藥物送往郵政局郵寄至60個國家。海關初步調查，大部分藥物的生產地均來自印度，相信藥物抵港後，隨即運送至上址中心，其後接需求進行拆裝。康恩指中心的藥物分類、擺設，以及營運模式接近，將調查它們是否屬於大集團下分支。

行動中，海關檢獲140萬粒藥物，近半為壯陽藥，餘下是抗抑鬱藥、精神病藥、止痛藥，甚至寵物藥品。海關透露，有關藥物大部分為仿製藥，來貨價只為正廠的兩成，不排除走私集團以正廠價格出售以獲取利潤。調查發現，集團會把藥物原裝盒拆開，將排裝藥物寄出，企圖隱藏藥物的來源地；又發現集團有明顯分工，成員只清楚自己負責部分，而集團的包裝及儲存中心會以阻礙物遮擋窗戶，企圖增加海關執法難度。

海關本月3日瓦解位於梅窩的走私集團，關員當日拘捕一名剛完成郵寄的外籍女子，並將她押解到梅窩偏遠村屋單位進行搜查，內發現60萬粒懷疑走私藥物，包括受管制藥物；同日又於大嶼山南部䃟石灣附近，拘捕負責運送該批藥物的本地女子。

另外，海關昨日瓦解位於新蒲崗的走私集團，拘捕一名剛到尖沙嘴郵政局郵寄藥物的外籍女子，並將她帶回新蒲崗一個分間單位進行搜查，再檢獲80萬粒懷疑走私藥物，包括毒藥表第I部的藥物，現場再拘捕一名負責看管倉庫的外籍女子。

相關字詞﹕海關 走私 藥物

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