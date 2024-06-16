父親節｜李家超憶曾獲兒子提名現代父親選舉感自豪　政府官員發文祝父親節快樂 (15:49)

政務司長陳國基就說，自己除了有一名女兒外，還有約6,800名「仔仔女女」，他們均是共創明Teen計劃的學員，提及昨日與20多名學員吃飯及玩遊戲，並一起製作擴香石、永生花等手工藝品。他鼓勵一眾學員藉父親節，對一直辛勤工作、照顧家庭的父親表達謝意，又說最重要的是必須常懷感恩的心，因在他們成長的過程中，除了父母之外，還有很多人給予幫助和教導，將來成材後要回饋社會，幫助有需要的人。

公務員事務局長楊何蓓茵表示，衷心感謝今日要當值、未必能與家人一同度過父親節的公務員，稱他們盡心盡責、以民為先，體現公務員須恪守的「以民為本」、具備「團隊精神」等基本信念，值得支持和肯定，亦為子女立下好榜樣。

保安局長鄧炳強則參與一個推廣養生之道的活動，即場耍八段錦，又向參與活動居民派發養生湯包。另外，財政司長陳茂波分享周末與幾位父親及他們的兒子一起到球場踢波。