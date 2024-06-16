明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

父親節｜李家超憶曾獲兒子提名現代父親選舉感自豪　政府官員發文祝父親節快樂 (15:49)

今日（16日）是父親節，多名政府官員發文祝市民父親節日快樂。其中特首李家超展示一張由其兒子創作的心意卡，他憶述多年前其子提名他為「十大現代父親新形象選舉」，心意卡上配有妻子的鼓勵話語，稱每次回想起來，都覺得很溫暖和自豪。他表示，自己任特首快兩年，經常因為工作繁忙錯過很多與家人相處的機會，感謝家人一直以來對他的支持和照顧，讓他全心投入工作，又祝願天下爸爸父親節快樂，「願大家和家人一起開心度過每一天！」

政務司長陳國基就說，自己除了有一名女兒外，還有約6,800名「仔仔女女」，他們均是共創明Teen計劃的學員，提及昨日與20多名學員吃飯及玩遊戲，並一起製作擴香石、永生花等手工藝品。他鼓勵一眾學員藉父親節，對一直辛勤工作、照顧家庭的父親表達謝意，又說最重要的是必須常懷感恩的心，因在他們成長的過程中，除了父母之外，還有很多人給予幫助和教導，將來成材後要回饋社會，幫助有需要的人。

公務員事務局長楊何蓓茵表示，衷心感謝今日要當值、未必能與家人一同度過父親節的公務員，稱他們盡心盡責、以民為先，體現公務員須恪守的「以民為本」、具備「團隊精神」等基本信念，值得支持和肯定，亦為子女立下好榜樣。

保安局長鄧炳強則參與一個推廣養生之道的活動，即場耍八段錦，又向參與活動居民派發養生湯包。另外，財政司長陳茂波分享周末與幾位父親及他們的兒子一起到球場踢波。

相關字詞﹕編輯推介 父親節

上 / 下一篇新聞