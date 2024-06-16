謝邱安儀：料全年零售額錄低雙位數跌幅　正積極推動跨界別合作 (12:11)

謝邱安儀說，以往講述零售業表現，都會區分遊客區及本地市場，但目前「兩邊都着晒火」，相信若政策上可改變，如提升免稅額水平，對旅遊相關界別有帶動力。被問到政府近月積極推動盛事、夜繽紛等措施，是否無助零售業界改善經營情况，謝邱安儀稱有關招數並非無用，但改變非一朝一夕的事，故各相關持分者亦積極推動跨業界合作，形容是一個起步。

她指出，早前向會員進行問卷調查，發現少部分會員業績有升幅，主要是因為他們大力推出優惠，刺激消費。謝邱安儀稱，香港的營運成本高，絕無可能與內地鬥便宜，不過本港業界可推出不同優惠，提升產品的「性價比」。

政府於6月推「全城禮貌運動」，謝邱安儀稱，以往遊客只會到傳統的遊客區，但現在部分未必曾接觸旅客的商店，亦要接待旅客，所以宏觀而言服務水平會有參差，認為無可厚非。她認同業界要做好服務，不過受限於人手問題，認為難度高，建議可借鑒內地的服務原則，為旅客行多步，提供良好的購物體驗。

目前零售業可申請輸入外勞，謝邱安儀指出，大約3成多會員有提出申請，部分外勞已抵港開始工作；兩成多表示不會申請，原因包括覺得不需要、只需要本地人才、條款不適合等；其餘會員表示仍在考慮，解釋目前市道較艱難，而輸入外勞昂貴。