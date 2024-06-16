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警搗非法收債集團拘20人　無需證明就能借貸　年利率達220％ (11:47)

警方鎖定一個活躍於九龍區、由黑社會操控的「高利貸」及「非法收債」集團，於上周三起（12日）採取拘捕行動，以「串謀以過高利率借貸」、「洗黑錢」及「刑事毀壞」等罪拘捕20人，年齡介乎20至64歲，檢獲30萬現金、大量銀行卡、多部電話及電腦、借貸文件及相信與案相關的名貴房車及手表等證物，有貸款的年利率更高達220%。

秀茂坪警區刑事部總督察文卓禧表示，集團分工仔細，先以持牌放債人公司作為掩飾，以「Cold Call」招攬借款人，聲稱無需壓力測試、工作及收入證明就能借貸，但收取高昂利息，當借款人無力償還，就會派出行動組上門滋擾事主及其親友，包括作出塞匙窿、毆打等行為。

警方上周三至前日展開執法，成功搗破尖沙嘴一間由集團開設的持牌放債人公司，以及兩個分別位於牛頭角、元朗的住宅單位，拘捕3名集團骨幹及3名公司職員，檢獲超過30萬現金、大量銀行卡及電腦、一部約值90萬港元的汽車、以及兩隻約值15萬的手表。其中一名集團成員以個人戶口清洗逾580萬元犯罪得益。同時間，警方又拘捕14名集團行動組成員，相信他們涉16宗發生於秀茂坪區的非法收數案件。

秀茂坪警區刑事部督察梁皓晴表示，被捕人中5人為電話登記人、7人張貼收數字條，兩人自稱為三合會。調查顯示，被捕人涉及去年12月27日至今年3月14日的16宗非法收數案件，涉9名借貸人，約110萬元，其中一名借貸人累積貸款金額約80萬元，他因無力償還，集團派出自稱三合會人士上門襲擊事主，又到其兒女就讀的學校張貼收數字條。

秀茂坪警區刑事部督察李泳鋒提到，持牌放債人公司透過網上宣傳，以及隨機傳銷電話方式接觸市民，以快速批核貸款作招徠，聲借貸人只需花數十分鐘到財務公司，或透過手機提交個人資料就可借貸。李泳鋒透露，成功借貸後，職員會要求借貸人到指定地方交出20至25%作為行政費，舉例指如事主借1.5萬元，需即時交出約3200元的行政費，並要他們於30日內還款5400元，有關年利率高達220%，違反法定年利率。

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