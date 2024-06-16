市建局衙前圍道回遷方案　供特定營運者享特惠租金 (11:37)

韋志成指，約三成出席的營運者，因年邁打算退休、或受近期整體經濟環境改變而計劃結束生意，而不選擇回遷至新發展項目，而剩餘小部分營運者，則暫未有決定。他說，特色店舖營運者可於下月8日前，向市建局提交「參加搬遷計劃意向書」，表達參與回遷或過渡經營安排的決定。

在回遷安排方面，韋志成稱，已預留新發展項目內的部分商舖供「街市食品店舖」的營運者優先租用，並提供特惠租金，為期五年，回遷的位置與日後新街市只是一街之隔，亦毗鄰主要售賣生果、食材的侯王道；而市建局會在同區、落成日期比衙前圍道項目較早的啟德道／沙浦道發展項目，預留部分商舖予「潮泰食品及餐飲店舖」以優惠租金優先租用，讓營運者留在原區經營，在交還現有店舖後，能盡早遷至能長遠經營的商舖，亦可選擇在待衙前圍道項目落成後，回遷至新發展項目內的商舖。

韋志成指，市建局團隊當局在制定「街市食品店舖」營運者的過渡經營安排時，會配合他們的需要，包括預留面向衙前塱道和南角道部分臨街地舖以供過渡期間經營，確保選址毗鄰街市，亦將與相關政府部門探討在過渡經營方案選址向南角道的一面，增設臨時停車場和上落貨區的方案，以照顧營運者上落貨，以及市民泊位需求，又指為鼓勵「街市食品店舖」營運者考慮留在原區經營，市建局亦首次研究，若營運者選擇遷至面向侯王道、賈炳達道或九龍城廣場內的店舖，當局將會為他們提供額外支援。