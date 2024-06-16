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陳茂波：港產電影展示城市特色　冀更多本地電影得到關注及支持 (10:51)

財政司長陳茂波說，電影是文化生活的重要部分，尤其是港產電影，其取材和場景展示著香港的城市發展和特色。他提及，政府積極率領代表團參加康城、柏林、威尼斯等世界知名的國際電影節，將來亦會積極參與多倫多、釜山及東京等地舉行的國際電影節，希望助力本地電影打進更多外地市場，讓更多國際觀眾觀賞到香港電影，讓更多本地電影得到關注和支持。

陳茂波今（16日）於網誌分享，早前看了兩套港產電影，包括《九龍城寨之圍城》，稱電影中不少精彩激烈的武打場面，重現昔日九龍城寨的環境及當年一些社會狀况，其中一幕飛機貼著舊樓天台上空掠過的情景，更勾起他對啟德舊機場的回憶。他說，近年香港電影題材愈趨多元，新晉導演及新演員人才輩出，認為電影業的底蘊深厚、觸覺獨特，期待能在傳承中不斷創新，讓更多海內外觀眾能欣賞到香港故事獨有的文化魅力。

他稱，政府透過香港電影發展基金支持港產電影的創新及製作，不斷推出支持業界的新項目，至今已資助100多部電影，涉及超過100位新晉導演和監製，同時發掘大量年輕演員、創造數以千計的職位，而這兩年新推出的資助計劃，亦協助香港電影人開拓內地市場，以至與歐亞地區業界交流等。

陳茂波又說，政府於過去數年投入不少資源提升體育和康樂設施，希望豐富多元、中西薈萃的康樂體育和藝文項目，為市民提供更多的休閒及藝術文化選擇。他提到啟德體育園將於明年上半年啟用，可為市民提供優質及多功能的康體設施，亦將支持本港舉辦更多國際級的體育文藝表演盛事，料將為零售、餐飲，及旅遊相關行業帶來更多生意。

另外，今日是父親節，陳茂波祝市民節日愉快，又分享周末與幾位父親及他們的兒子一起到球場踢波，形容大家朝同一目標合作拼搏，過程令人享受不已，又說父子一起落場， 是令人難以忘懷的回憶。

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